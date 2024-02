Podstars

Der neue Podcast vom Westdeutschen Rundfunk thematisiert die Silvesternacht 2015 in Köln.

Die Ereignisse, die sich in der Silvesternacht 2015 in Köln zugetragen haben, lassen uns bis heute nicht los. Sie haben Spuren hinterlassen: nicht nur bei den unzähligen Opfern, sondern auch in unserer Gesellschaft, durch die sich seit jener verhängnisvollen Nacht ein regelrechter Riss zieht. Wir erinnern uns: Damals wurden an mehr als 600 Frauen sexuelle Straftaten verübt. Die Täter: fast ausschließlich aus Nordafrika stammende Männer.In dem fünfteiligen Podcast" begeben wir uns alle auf eine kleine Reise. Sie beginnt 2015 und endet in der Gegenwart. Was haben die Ereignisse in uns allen ausgelöst? Wie haben sie unser Bild von Migration, aber auch unser Gefühl für Sicherheit verändert? Und was hat all das mit dem rasanten Aufstieg der Alternative für Deutschland (AfD) zu tun? Da der damalige Schauplatz in der nordrhein-westfälischen Rhein-Metropole liegt, ist es natürlich ein Podcast des WDR , für den unter anderem die Macher von «0630 - der News-Podcast» verantwortlich sind. Er lässt uns Geschichten von Menschen hören, die von der Silvesternacht 2015 einfach nicht losgelassen werden. Es geht um Täter um Opfer, um Ängste und auch um das, was uns Angst macht. Die Debatten und Diskussionen zu Themen wie Flucht und Integration haben sich seit jener Silvesternacht grundlegend verändert. Haben wir über Asyl und Migration seitdem überhaupt etwas gelernt? Was haben wir verpasst oder schlichtweg ignoriert? «CUT - Das Silvester, das uns verfolgt» begibt sich auf die Suche nach Antworten.Am 18. Januar 2024 erschienen die ersten drei Folgen mit den Titeln "Happy New Fear", "Unter Verdacht" und "Von Jägern und Gejagten". Am 25. Januar 2024 folgen die beiden letzten Folgen. Die Inhalte lassen wohl niemanden kalt. Im Mittelpunkt der ersten Folge steht beispielsweise die Frage, wie eine einzige Nacht so viel verändern konnte, und zwar bis heute. Damals, unmittelbar nach den Ereignissen, entwickelte sich die Stimmung gegen "fremde junge Männer" in einer atemberaubenden Geschwindigkeit. Gleichzeitig sitzt ein erst vor wenigen Monaten nach Deutschland gekommener, syrischer Flüchtling in seinem neuen Heimatdorf in der Eifel. Nichtsahnend. Wie veränderte die Silvesternacht 2015 sein Leben? In der Folge "Unter Verdacht" stehen die Frauen im Mittelpunkt. Wie geht es ihnen nach den Ereignissen? Und wie konnte es passieren, dass sich die Familien von Frauen, die schon seit Jahrzehnten in Deutschland leben, unter Verdacht gestellt fühlen? Auch die weiteren Folgen machen nachdenklich. Und somit ist «CUT - Das Silvester, das uns verfolgt» eigentlich viel mehr als nur ein gewöhnlicher Podcast.