Tag 8 im Dschungel - Null Sterne für Mike, Tim und Kim

Quotennews

Auch an Tag 8 ist das wohl meistdiskutierte «Dschungel»-Thema "Mike & Kim". In der Dschungelprüfung funktioniert das Duo, wie zu erwarten, nicht.

Der exzellente TV-Run der 17. Staffelgeht weiter. Wobei sich seit einigen Tagen inhaltlich wenig verändert. Es dreht sich alles um Mike und Kim. Das Ex-Pärchen garniert der Dschungel-Alltag mit ordentlich verbalem Pfeffer, vor allem Kim lässt keine Möglichkeit aus, die Vergangenheit mit Mike auf den Tisch zu bringen. Mit 20,4 Prozent Marktanteil am gesamten TV-Markt erlebt «IBES» zwar den schlechtesten Wert der vergangenen Woche, jedoch stellt der gestrige Abend ab 22:15 Uhr mit 3,90 Millionen Zuschauern die beste Reichweite der Woche.Und es ist Friede in Sicht! Nach verkorkster Dschungelprüfung und null Sternen geht Kim auf Mike zu.Offenbar wurde das erwähnte Beil begraben, zumindest reichte es bei der Rückkehr ins Camp für eine gemeinsame Dusche. Das Spektakel oder Drama, je nach Sichtweise, wollen starke 1,69 Millionen Umworbene sehen, so ergeben sich exzellente 32,9 Prozent am entsprechenden Markt. Auch hier stellt die gestrige Folge die beste Reichweite der Woche und den schlechtesten Marktanteil. Damit ist das Theater um Mike Heider vorbei? Natürlich nicht. Bereits gestern brodelte es zwischen Kim und Leyla. Letzter denkt, das Friedensangebot von Ersterer wäre nur Taktik vor den ersten Votings. Erstere reagiert geschockt, hat aber gleich auch den Verdacht, dass Letztere einfach an Mike interessiert sei.In Gänze war der RTL-Abend jedoch kein Erfolg. Der Start vongeht in der Handball-Konkurrenz quasi unter. Mit 1,44 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 5,2 Prozent gewinnt man in Köln keinen Blumentopf, immerhin schafft es die Zielgruppe mit 0,69 Millionen Umworbenen auf 10,1 Prozent und damit in die Zweistelligkeit.