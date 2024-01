«König der Löwen» oder «Oblivion»?

Quotennews

Beim Filmprogramm waren Sat.1 und VOX mit diesen beiden Filmen am erfolgreichsten und landeten auf einem ähnlichen Niveau.



Sat.1 setzte zur gestrigen Primetime aufaus dem Jahr 2019. 1,10 Millionen Fernsehende wollten sich den Film nicht entgehen lassen und sorgten so für einen soliden Marktanteil von 4,4 Prozent. Bei den 0,42 Millionen Jüngeren wurde eine hohe Quote von 7,6 Prozent eingefahren. Weiter ging es ab 22.30 Uhr mit dem Actionfilm «Rampage – Big Meets Bigger» ► . Bei einem Publikum von 0,69 Millionen Menschen veränderte sich der Marktanteil mit 4,3 Prozent kaum. Bei den 0,25 Millionen Umworbenen wurden zudem passable 6,0 Prozent gemessen.VOX setzte zur gleichen Zeit auf den Science-Fiction-Thriller, welcher sich mit 1,03 Millionen Zuschauern nur knapp hinter Sat.1 einordnen musste. Das Resultat waren annehmbare 4,1 Prozent Marktanteil. Bei den 0,38 Millionen Werberelevanten standen gute 7,1 Prozent Marktanteil auf dem Papier. Für die Horroractionblieben lediglich 0,44 Millionen Neugierige auf dem Sender, wodurch die Quote auf maue 2,9 Prozent abstürzte. Die 0,16 Millionen 14- bis 49-Jährige kamen ebenfalls nicht über magere 4,0 Prozent hinaus.Die Komödielief bei RTLZWEI zur Primetime und landete mit 0,55 Millionen Zusehenden bei passablen 2,2 Prozent. Bei einem jüngeren Publikum von 0,23 Millionen Menschen kamen gute 4,3 Prozent zustande. Es folgte, was bei 0,39 Millionen Fernsehenden weiterhin bei 2,2 Prozent Marktanteil lag. Die 0,14 Millionen Umworbenen fielen hingegen auf akzeptable 3,0 Prozent zurück.