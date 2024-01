«Helene Fischer» kann mit dem «Erzgebirgskrimi» nicht mithalten

Quotennews

Der Tagessieg ging so klar ans ZDF. Allerdings war in der jüngeren Gruppe die Show der Sängerin gefragter.



Die Primetime im Ersten wurde gestern mitgefüllt. Die Doku begleitet die riesige Arena-Tour, die die Sängerin von April bis Oktober durch Deutschland, Österreich, die Schweiz und die Niederlande führte. 2,99 Millionen Fernsehende verfolgten die Sendung und landeten so bei soliden 12,0 Prozent Marktanteil. Die 0,58 Millionen Jüngeren sicherten sich eine hohe Quote von 10,6 Prozent.Das ZDF setzte zur gleichen Zeit auf den, woran kein Vorbeikommen war. Mit 6,55 Millionen Zuschauern setzte sich das Programm ganz nach oben auf die Tagesrangliste. Belohnt wurde dies mit einem herausragenden Marktanteil von 25,3 Prozent. Die 0,43 Millionen 14- bis 49-Jährigen sicherten sich zudem gute 8,0 Prozent.An diesem Wintersport-Wochenende legte Biathlon vor der anstehenden WM eine Weltcup-Pause ein. Nachdem diese Sportart in den vergangenen Wochen aus Quotensicht immer ganz vorne lag, war an diesem Samstag nun Platz für einen anderen Sport. Im ZDF entschieden sich mit 3,01 Millionen Interessenten die meisten Zuschauer für die Skifliegen-WM. Ab 16.00 Uhr landete die Übertragung bei starken 23,5 Prozent Marktanteil. Auch die 0,31 Millionen Jüngeren sicherten sich hervorragende 12,7 Prozent und schoben sich somit für die andere Übertragungen.