«Hast du Töne?»: Sat.1 holt Musik-Quiz unter altbekanntem Titel zurück

TV-News

Zuletzt moderierte Amiaz Habtu eine Neuauflage der einstigen VOX-Show mit dem Titel «Let the music play». Nun soll Matthias Opdenhövel eine Primetime-Version mit Originalbesetzung präsentieren.

Matthias Opdenhövel nimmt in diesem Jahr abseits der Bundesliga-Übertragungen eine größere Präsenz bei Sat.1 ein. Ende Februar debütiert die Quiz-Show «The Floor», zudem präsentiert er die Musik-Show «The Tribute – Die Show der Musiklegenden», in der nach der besten Coverband Deutschlands gefahndet wird. Sat.1 hat nun eine dritte Show mit Matthias Opdenhövel angekündigt, die eine Brücke zwischen den ersten beiden Formaten schlägt. Es handelt sich um eine Neuauflage des Musik-Quiz, das Opdenhövel bereits zwischen 1999 und 2001 für VOX moderiert hatte.Zuletzt lief das Format, dessen Ursprung in den USA bei CBS liegt und dort ab 1953 unter dem Titel «Name That Tune» ausgestrahlt wurde, am Sat.1-Vorabend als «Let the music play – Das Hit-Quiz» mit eher schwachen Quoten. Amiaz Habtu war der Moderator. Im Frühjahr 2024 soll Matthias Opdenhövel der Show zu neuem Glanz verhelfen – in der Primetime. Neben dem Original-Moderator kehrt auch die Stamm-Band, „Tönlein Brilliant“, zum Format zurück. Banijay Productions Germany produziert die Primetime-Show, die auch bei Joyn zu sehen sein wird. In jeder Show wird über mehrere Spielrunden hinweg das Musikwissen von drei Promi-Duos auf den Prüfstand gestellt. In der Finalrunde erspielt das erfolgreichste Duo ein Preisgeld für einen Teilnehmer seines Zuschauerblocks.„Gute Laune, Lieblingsmusik und ein Quiz? Das klingt nach Sat.1! Mit «Hast Du Töne?» setzen wir nach dem erfolgreichen «Das 1%-Quiz» und «The Floor» auf eine weitere starke Quiz-Marke für die Sat.1-Primetime am Donnerstag. Selbstverständlich übernimmt Matthias Opdenhövel die Moderation – wie schon vor 25 Jahren“, so Sat.1-Senderchef Marc Rasmus.Matthias Opdenhövel fügt an: „Endlich ein «Hast Du Töne»-Revival! Mit Originaltitel, Originalmoderator, und wir haben sogar die Originalband ‚Tönlein Brilliant‘ wieder zusammenbekommen. Ich komme mir vor wie bei den Blues Brothers. Rawhide! Wer den Song nicht kennt, kann demnächst noch viel lernen... Ich freue mich unfassbar drauf!“