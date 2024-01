Zweite «Promi First Dates»-Ausgabe bestätigt Vorjahres-Werte

Quotennews

Die Reichweiten sind leicht gesunken, doch wie im Vorjahr lief es für den Promi-Ableger gut. Nürnberg bescherte dem «perfekten Dinner» derweil einen Jahresbestwert.

Am Montagvorabend lud Roland Trettl zu einer neuen Ausgabe seiner Datingshow, die ab 18:00 Uhr 0,87 Millionen Zuschauer verfolgten. Unter anderem das Blind Date der 30-jährigen Maria und des 38-jährigen Claus fuhr einen Marktanteil von soliden 4,8 Prozent ein. Aus der Zielgruppe stammten 0,24 Millionen 14- bis 49-jährige Seher, die die einstündige Sendung verfolgten. Der Marktanteil wurde auf gute 8,5 Prozent beziffert.Noch besser lief es in der 19-Uhr-Stunde, als der VOX-Dauerbrennerin Nürnberg gastierte. Jutta servierte unter anderem dem Salzbad entsprungene Lachsforellen mit Baguette und Zitronen-Knoblauch-Mayonnaise. Dem Wochenauftakt in Mittelfranken wohnten 1,35 Millionen Zuschauer ab drei Jahren bei, so viele wie noch nie in diesem Jahr. Darunter befanden sich 0,49 Millionen im werberelevanten Alter. Mit Marktanteilen von 5,8 Prozent bei allen und 11,6 Prozent in der Zielgruppe lief es für den Sender mit der roten Kugel einmal mehr fabelhaft.In der Primetime kehrte Roland Trettl auf die Bildschirme zurück, denn er präsentierte eine neue Ausgabe von, in der unter anderem Tina Ruland, Jutta Speidel und Mariella Ahrens auf die große Liebe hofften. Die zweistündige Sendung verfolgten 1,12 Millionen Interessierte, die dem Kölner Sender annehmbare 4,2 Prozent Marktanteil bescherten. Mit 0,50 Millionen 14- bis 49-Jährigen bestätige die zweite Promi-Folge den Marktanteil aus dem Vorjahr, als ebenfalls 8,7 Prozent Marktanteil erzielt wurden. Die erste Sendung kam vor einem Jahr auf 1,22 Millionen Zuschauer sowie Marktanteile von 4,4 respektive 8,7 Prozent. Damals sahen 0,56 Millionen Jüngere zu.