YouTube steigert Werbeeinnahmen auf 9,2 Milliarden US-Dollar

Wirtschaft

Alphabet erzielte im vierten Quartal einen Umsatz von 86,310 Milliarden US-Dollar, die Google-Suche bleibt das mit Abstand erfolgreichste Produkt. Das Cloud-Geschäft wird immer wichtiger.

Gute Stimmung auf dem Google-Campus in Mountain View. Die Google-Mutter Alphabet hat im vierten Quartal 2024 einen Umsatz von 86,310 Milliarden US-Dollar erzielt, nach 76,048 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) stieg von 18,160 auf 23,697 Milliarden US-Dollar. Das Nettoergebnis kletterte von 13,624 auf 20,687 Milliarden US-Dollar.Sundar Pichai, CEO von Google, sagte: "Wir freuen uns über die anhaltende Stärke des Suchgeschäfts und den wachsenden Beitrag von YouTube und der Cloud. Jeder dieser Bereiche profitiert bereits von unseren KI-Investitionen und -Innovationen. Mit dem Eintritt in die Gemini-Ära steht uns das Beste noch bevor." Der Umsatz für das Gesamtjahr belief sich auf 307 Milliarden US-Dollar, wobei 73,795 Milliarden US-Dollar übrig blieben.In den Monaten Oktober, November und Dezember 2023 wurden mit YouTube-Werbung 9,200 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet, im vierten Quartal 2022 waren es 7,963 Milliarden US-Dollar. Weitere Einnahmen wie YouTube TV und YouTube Premium werden von Alphabet nicht separat ausgewiesen. Diese Einnahmen sind im Bereich Google Subscriptions, Platforms and Devices zu finden, der von 8,796 auf 10,794 Milliarden US-Dollar wuchs. Das Cloud-Geschäft stieg von 7,315 auf 9,192 Milliarden US-Dollar. Brot- und Buttergeschäft bleibt aber die Google-Suche mit 48,020 Milliarden US-Dollar. Im Vorjahreszeitraum lag der Umsatz bei 42,604 Milliarden US-Dollar.Interessant ist auch der Blick auf die einzelnen Märkte. Das Geschäft in den Vereinigten Staaten von Amerika verbesserte sich von 36,982 auf 41,995 Milliarden US-Dollar, Europa und Afrika legten von 21,762 auf 25,010 Milliarden US-Dollar zu. Der asiatische Raum wuchs von 11,979 auf 13,979 Milliarden US-Dollar. Wie viele andere Dienste aus dem Silicon Valley ist auch Google in Mittel- und Südamerika schwach vertreten: Der Umsatz stieg von 4,656 auf 5,176 Milliarden US-Dollar.Ruth Porat, Präsidentin und Chief Investment Officer; CFO, sagte: "Wir haben das Jahr 2023 mit einem sehr starken vierten Quartal und sehr guten Finanzergebnissen abgeschlossen, mit einem konsolidierten Umsatz von 86 Milliarden US-Dollar im vierten Quartal, 13% mehr als im Vorjahr. Wir sind weiterhin entschlossen, unsere Kostenbasis nachhaltig zu optimieren, während wir zur Unterstützung unserer Wachstumschancen investieren."