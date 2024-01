Sofía Vergara kämpft sich an die Chartsspitze

International

Weiterhin stark war der Thriller «Leave the World Behind».

, die neue Serie mit Sofía Vergara in der Hauptrolle und als ausführende Produzentin, war die Nummer eins der englischen TV-Liste und landete mit 20,6 Millionen Zuschauern auf Platz 1. Die von Eric Newman kreierte und von Andres Baiz inszenierte Serie, die vom Leben der berüchtigten Kartellchefin Griselda Blanco inspiriert ist, war in 89 Ländern auf Platz 1 und der meistgesehene Titel der Woche., der apokalyptische Thriller von Sam Esmail mit Julia Roberts, Ethan Hawke und Mahershala Ali in den Hauptrollen, stieg mit 136,3 Millionen Klicks in den ersten 52 Tagen auf Netflix auf Platz 8 der beliebtesten englischen Filme ein. Die Spin-Off-Serie(Spanien), die den zweiten Platz der Top-10-Liste der nicht-englischen Fernsehserien (2,8 Millionen Aufrufe) belegt, ist mit 50,1 Millionen Aufrufen in den ersten 31 Tagen auf Netflix ebenfalls auf Platz 10 der beliebtesten nicht-englischen Fernsehserien eingestiegen. Das Franchise hält nun vier Plätze auf der Liste der beliebtesten Filme, darunter auch «Money Heist» Teil 3, 4 und 5.mit Kevin Hart in der Hauptrolle führt die Liste der englischen Filme mit 17,4 Millionen Aufrufen in der dritten Woche an. Das dystopische Regiedebütvon Kibwe Tavares und Daniel Kaluuya belegte mit 7,7 Millionen Klicks den dritten Platz. Adam Sandlers Animationskomödiefeierte seine zehnte Woche auf der Liste und landete mit 2,9 Millionen Aufrufen auf Platz 10. Das Action-Drama(Deutschland) belegte mit 13,5 Millionen Aufrufen einen guten Platz., die Doku-Serie, die einen Fall untersucht, der von der Presse als "das wahre Gone Girl" bezeichnet wurde, kam mit 13 Millionen Aufrufen auf Platz 2 der englischen TV-Liste. Adaptionen hatten eine weitere starke Woche auf der Liste, wobei Harlan Cobens Krimimit 7,6 Millionen Zuschauern den dritten Platz einnahm und das Familiendramamit 1,7 Millionen Zuschauern den siebten Platz belegte. Ihr Debüt auf der Liste gaben die zweite Staffel der herzerwärmenden Dokuserieauf Platz 4 (3,0 Millionen Aufrufe) und die animierte Comic-Verfilmungauf Platz 9 (1,5 Millionen Aufrufe). Das Action-Dramabelegte in seiner vierten Woche auf der Liste Platz 6 (1,9 Millionen Aufrufe) undbelegte in seiner achten Woche auf der Liste Platz 10 (1,5 Millionen Aufrufe).Die limitierte Krimiserie(Südkorea) stieg mit 3,1 Millionen Zuschauern an die Spitze der nicht-englischen TV-Liste. Zwei romantische Dramen aus Südkorea wurden in die Liste aufgenommen:auf Platz 7 (1,5 Millionen Aufrufe) undauf Platz 9 (1,4 Millionen Aufrufe).