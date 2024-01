HBO entwickelt «Dark Places»

US-Fernsehen

Das Format soll auf dem gleichnamigen Roman von Gillian Flynn basieren.

Der Pay-TV-Sender HBO will eine Miniserie nach dem Romanvon Gillian Flynn entwickeln. Nach Informationen von „Variety“ wird Flynn, die die Rechte an dem Buch besitzt, als Co-Autorin, Drehbuchautorin und Co-Showrunnerin an dem Projekt mitwirken. Auch Brett Johnson wird als Co-Showrunner, Co-Creator und Autor fungieren, und Guerrin Gardner wird ebenfalls als Co-Creator und Autor genannt. Die Produktion übernehmen Theresa Kang und Caroline Garity von Blue Marble Pictures sowie Andrea Iervolino und Monika Bacardi von Iervolino & Lady Bacardi Entertainment.Darum geht es in der Romanvorlage: Libby Day war sieben Jahre alt, als ihre Mutter und zwei Schwestern 1985 bei dem berüchtigten "Satansopfer von Kinnakee, Kansas" ermordet wurden. Sie überlebte - und sagte bekanntlich aus, dass ihr halbwüchsiger Bruder Ben der Mörder war. Fünfundzwanzig Jahre später machen zwei Mutter-Tochter-Detektive die erwachsene Libby ausfindig und befragen sie nach Details, denn sie glauben, dass Ben unschuldig ist.Libby, die ihre Jugend in Talkshows verbracht hat, hofft, aus ihrer tragischen Geschichte noch einmal Kapital schlagen zu können: Sie wird die Akteure jener Nacht kontaktieren und über ihre Erkenntnisse berichten - gegen ein Honorar. Während Libbys Suche sie von schäbigen Strip-Clubs in Missouri zu verlassenen Touristenfallen in Oklahoma führt, kommt die unvorstellbare Wahrheit ans Licht und Libby findet sich wieder dort, wo sie angefangen hat - auf der Flucht vor einem Mörder.