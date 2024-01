Tina Hassel wechselt von Berlin nach Brüssel

Köpfe

Ab Juni wird Tina Hassel Leiterin des ARD-Studios in Brüssel, dem größten Auslands-Studio des öffentlich-rechtlichen Senderverbunds.

Am 31. Mai 2024 endet der Vertrag von Tina Hassel als Chefredakteurin des ARD-Hauptstadtstudios in Berlin. Da sie diese Position seit 2015 bekleidet, ist gemäß der ARD-Richtlinien keine weitere Verlängerung möglich. Der ARD wird Hassel aber auch über den Sommer hinaus erhalten bleiben. Wie nun bekannt wurde, wird Tina Hassel ab dem 1. Juni 2024 Leiterin des ARD-Studios in Brüssel, dem größten Auslandsstudio des öffentlich-rechtlichen Senderverbunds. Der WDR ist für das Studio in Brüssel, das sich vorwiegend mit den Entscheidungen der Europäischen Union befasst, verantwortlich.„Tina Hassel gehört zu den profiliertesten und bekanntesten Journalistinnen der ARD mit großer Auslandserfahrung. Zudem stellt sie ihre exzellenten Managementqualitäten immer wieder unter Beweis. So hatte sie als erste Frau neun Jahre lang die Leitung des ARD-Hauptstadtstudios Berlin inne. Davor war sie Leiterin des ARD-Studios Washington. Mit ihrer langjährigen Erfahrung in der Außen- und Sicherheitspolitik ist sie für ihre neue Position in Brüssel bestens vorbereitet. Ich wünsche ihr für ihre nächste berufliche Station viel Erfolg“, erklärt WDR-Intendant Tom Buhrow.„Ich freue mich, als Leiterin des ARD-Studios Brüssel meinen journalistischen Fokus von der Bundesebene wieder auf die internationale Ebene zu lenken. Mit der Europawahl, dem anhaltenden Angriffskrieg gegen die Ukraine und wachsenden Spannungsverhältnissen – global und innerhalb der EU – stehen intensive Zeiten an. Genau wie im ARD-Hauptstadtstudio werden wir künftig auch in ‚Europas Hauptstadt‘ vollständig crossmedial zusammenarbeiten und berichten“, erklärt Tina Hassel, die vor ihrer Zeit in Berlin zwischen 2012 und 2015 die Leitung des ARD-Studios Washington innehatte und unter anderem über den Präsidentschaftswahlkampf in den USA berichtete.