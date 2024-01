Apple dreht neue «Severance»-Staffel

US-Fernsehen

Am Montag veröffentlichte die Produktionsfirma ein Bild von den Arbeiten.

Die Dreharbeiten für die zweite Staffel vonhaben wieder begonnen. Der Thriller war im Mai 2023 unterbrochen worden, nachdem die Drehbuchautoren in Hollywood gestreikt hatten. Inzwischen haben die Menschen vor und hinter der Kamera ihre Arbeit wieder aufgenommen. Auf diesem Foto kommentiert Produzent Bent Stiller: „Zurück an die Arbeit“.«Severance» begleitet Mark Scout (Scott), den Leiter eines Teams bei Lumon Industries, dessen Mitarbeiter sich einer "Trennungsprozedur" unterzogen haben, bei der ihre Erinnerungen chirurgisch zwischen Berufs- und Privatleben getrennt wurden. Der Versuch, ein Gleichgewicht zwischen Arbeit und Privatleben herzustellen, wird in Frage gestellt, als Mark sich inmitten eines Geheimnisses wiederfindet, das ihn zwingt, sich mit der wahren Natur seiner Arbeit und seines Selbst auseinanderzusetzen. Weitere Darsteller sind Patricia Arquette, Britt Lower, Zach Cherry, John Turturro, Tramell Tillman, Christopher Walken, Jen Tullock, Michael Chernus und Dichten Lachman.Schöpfer der Serie sind Dan Erickson und Regisseur Stiller. Regie führt Aoife McArdle. Als ausführende Produzenten fungieren Erickson, Mark Friedman, Chris Black, John Cameron und Andrew Colville neben Stiller, Nicky Weinstock und Jackie Cohn für Red Hour Productions. Darüber hinaus produzieren Arquette und Scott. Das Studio ist Fifth Season.