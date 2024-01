«House of the Dragon»-Star wird Supergirl

Kino-News

Warner Bros. Pictures hat einen Vertrag mit Milly Alcock unterzeichnet.

Die Schauspielerin, die in der ersten Staffel der HBO-Serie «House of the Dragon» die junge Rhaenyra Targaryen verkörperte, wird die Frau aus Stahl im neuen DC-Universum unter der Regie von James Gunn und Peter Safran spielen. Die junge Frau wird die Hauptrolle in dem kommenden Spielfilmspielen, der auf der gleichnamigen DC-Comicserie von Tom King und Bilquis Evely basiert.Einen Regisseur hat das Projekt noch nicht, «The Vampire Diaries»-Autorin Ana Nogueira ist erst seit November dabei. Da die Vita lange vor Drehbeginn des neuen «Supergirl»-Films stattfand, könnte Alcock auch im Spielfilm «Superman: Legacy» zu sehen sein.Dabei befindet sich Alcock in guter Gesellschaft, denn Supergirl - auch bekannt als Kara Zor-El - wurde in den letzten Jahren mehrfach verkörpert, unter anderem von Melissa Benoist in der CBS- und CW-Serie «Supergirl» (die sechs Staffeln lang lief) und von Sasha Calle im Kinofilm «The Flash» aus dem Jahr 2023. Sie ist in «Woman of Tomorrow» nicht wie ihr Cousin von Krypton geflohen, sondern auf einem Raumschiff aufgewachsen.