Balkausky bleibt ARD-Sportkoordinator

Köpfe

Axel Balkausky, seit 2009 im Amt, hat seinen Vertrag um weitere fünf Jahre verlängert.

Die ARD setzt auf Kontinuität an der Spitze der Sportberichterstattung, denn bereits seit 2009 leitet Axel Balkausky als hauptamtlicher Sportkoordinator die ARD-Sportredaktionen. Das wird sich auch in Zukunft nicht ändern, denn der 61-Jährige hat nun seinen Vertrag um weitere fünf Jahre verlängert. Den Personalvorschlag von ARD-Programmdirektorin Christine Strobl haben die ARD-Intendanten nun beschlossen, der zuständige Verwaltungsrat des Bayerischen Rundfunks (BR) hat diesem in seiner Sitzung am heutigen Montag, 29. Januar, zugestimmt.Vor seiner Zeit als ARD-Sportkoordinator war Balkausky unter anderem Leiter der Fußballredaktion bei Sat.1 , arbeitete als Chefredakteur beim DSF (heute Sport1) und bekleidete beim NDR die Funktion des Sportchefs.„Axel Balkausky steht für die Vielfalt des Sports, aber auch die Qualität und hintergründige Sportberichterstattung. Kernaufgabe der Sportberichterstattung ist die Ansprache aller Bevölkerungsgruppen und der Ausbau unserer digitalen Angebote. Es freut mich sehr, mit ihm einen engagierten, klugen und umsichtigen Journalisten an dieser Position zu wissen, der sich mit Ruhe, Gelassenheit und strategischem Fingerspitzengefühl den zukünftigen Herausforderungen für den ARD-Sport mit großer Leidenschaft stellt“, so ARD-Programmdirektorin Christine Strobl.