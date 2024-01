Kim Kardashian produziert Elizabeth-Taylor-Dokumentationsserie

England

Die BBC hat eine neue Reihe in Auftrag gegeben, die im britischen Fernsehen landet.

BBC Arts hat Passion Pictures beauftragt, eine aufschlussreiche dreiteilige Dokumentationsreihe über einen der berühmtesten Namen Hollywoods zu produzieren.wird von Kari Lia, Hamish Fergusson und Kim Kardashian produziert und bietet privilegierten Zugang zu denjenigen, die sie am besten kannten, darunter Mitglieder von Elizabeth Taylors Familie, Freunde und Kollegen aus der Zeit ihrer herausragenden Karriere.Viel zu lange wurde die Geschichte von Elizabeth Taylor wie eine Seifenoper erzählt. Die acht Ehen, die Diamanten, die Süchte. Diese Serie gibt Elizabeth Taylor die Bedeutung, die sie verdient, in all ihren Erscheinungsformen: als Schauspielerin, Rebellin, Geschäftsmogul und Aktivistin - um aufzuzeigen, wie Taylor die Blaupause für die moderne Berühmtheit schuf.Die Serie wird einen tiefen Einblick in Taylors Handwerk und Technik als Schauspielerin geben - eine, die nicht nur die Kinobesucher in ihren Bann zog, sondern auch die Beziehung zwischen Publikum und Stars veränderte. Wir werden sehen, wie sie das Wesen des Ruhms neu erfand, als sie die gläserne Decke in Hollywood durchbrach, bevor sie zu einer milliardenschweren Geschäftsfrau, Aktivistin und Fürsprecherin wurde.Diese dreiteilige Serie enthüllt das Leben und die Zeiten eines Superstars, der nicht nur Hollywood, sondern auch den Ruhm selbst veränderte, als sie vom Kinderstar zur bestbezahlten Schauspielerin der Welt aufstieg.Kim Kardashian, Executive Producer, sagt: "Elizabeth Taylor war ganz sie selbst, eine Kämpferin. Sie ist der Beweis dafür, dass man sich weiterentwickeln und verändern kann und verschiedene Kapitel in seinem Leben haben kann - und sie ebnete den Weg für alle, die nach ihr kamen, mit dieser Blaupause."Alistair Pegg, Commissioning Editor bei der BBC, sagt: "Diese aufregende Serie verspricht ein neues Verständnis von Elizabeth Taylor - sowohl ihrer Technik und Kraft als Schauspielerin als auch ihrer Fähigkeit, sich selbst neu zu erfinden."