Super RTL erwirbt weltweite Rechte an «Weihnachtsmann & Co. KG»

TV-News

Durch die Übernahme der Rechte kann der RTL-Kindersender das Format weiterentwickeln sowie neuen Content gestalten.

Die Hochsaison für für die Zeichentrickserie, die jedes Jahr in der Weihnachtszeit hohe Marktanteile generiert, ist vorbei. Dennoch gibt es Neuigkeiten rund um die französisch-kanadische Reihe, von der es lediglich 26 Folgen gibt. Der RTL-Kindersender Super RTL hat die weltweiten Rechte an der Reihe erworben. Die Kölner TV-Station plant dadurch das Format weiterzuentwickeln, neuen Content unter anderem für digitale Plattformen zu gestalten, im Lizenzgeschäft auszuwerten und global zu verwerten, wie man in einer Mitteilung bekannt gab.«Weihnachtsmann & Co. KG» gehört für viele Familien genauso zu Weihnachten wie Tannenbäume und Spekulatius“, so Frank Dietz, Head of Acquisitions & Co-Productions bei Super RTL . „Nun Rechteinhaber dieser Traditionsmarke zu sein, ist für uns daher eine ganz besondere Verantwortung. Mit unserer langjährigen Expertise rund um Kinderprogramme können wir das Format kreativ ausbauen, für digitale Kanäle neu adaptieren und somit für nachwachsende Generationen dauerhaft frisch und attraktiv halten.“RTL Deutschland möchte die Beliebtheit der Serie auch im Lizenzgeschäft nutzen und über die bisher verfügbaren Hörspiele und Home-Entertainment-Produkte ausbauen. Hierbei soll die hauseigene Lizenzagentur Super RTL Licensing behilflich sein. Hendrik Rinsche, Senior Vice President RTL Consumer Products, erklärt: „Dank dieses tollen Neuzugangs in unserem Portfolio feiern wir Weihnachten schon im Januar! Mit der Marke lassen sich innovative Produkte in den verschiedensten Kategorien umsetzen. Das Spektrum reicht von Plüsch, Spielwaren und Bekleidung für die Kids bis hin zu Dekorations-, Homewear- und Food-Artikeln, an denen auch erwachsene Fans rund um Weihnachten ihre Freude haben werden.“ Erste Gespräche will man bereits in dieser Woche auf der Spielwarenmesse in Nürnberg, dem wichtigsten internationalen Treff der Spielwaren-Branche, führen.