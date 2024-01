«IBES» holt weiter Bestwerte

Quotennews

Die 17. Staffel «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» könnte wohl besser kaum laufen. Im Anschluss sind die «NFL»-Playoffs erfolgreich.

Am Wochenende mussten die ersten Prominenten den Dschungel per Voting verlassen. Das Aussortieren sorgt für exzellente Reichweiten. Bereits am Samstagabend, als Sarah Kern das Camp verlassen musste, überzeugen 4,02 Millionen Zuschauer mit einem neuen Wochen-Bestwert. Am Sonntag gehörte dem Dschungel sogar erneut die Primetime und wo sich RTL um 20:15 Uhr sonst eher schwer tat, flutscht es in diesem Jahr förmlich. Starke 4,33 Millionen bringen dem Köln-Sender die beste private Reichweite des gesamten Sendetages, der Marktanteil von 14,0 Prozent ist für die Primetime sehr gut.In der Zielgruppe holt sich das Reality-Format mit 1,77 Millionen Umworbenen die beste Reichweite mit Blick über alle Sender, auch der «Tatort» hatte mit 1,63 Millionen jungen Zuschauern das Nachsehen. Hier kann sich RTL mit «IBES» auf grandiose 24,5 Prozent am entsprechenden Markt verlassen. Gehen musste am Ende Ex-«GNTM»-Teilnehmerin Anya Elsner. Im Anschluss ging es um das nicht runde Leder bei «NFL LIVE».Im «AFC Championship Game» gab es die Partie «Kansas City Chiefs at Baltimore Ravens». Das Duell Patrick Mahomes gegen Lamar Jackson zog 1,42, 1,37, 1,03 und 1,02 Millionen Zuschauer je Viertel an. Die Marktanteile lagen damit zwischen 21:00 Uhr und etwa Mitternacht bei 4,9, 5,7, 6,4 und 9,2 Prozent. Damit ereignet sich erst das zweite Spiel in der noch jungen Connection RTL und NFL, welches in jedem Viertel mindestens eine Million Zuschauer begeisterte. Bisher gelang das lediglich am 05. November 2023 zum «NFL LIVE Frankfurt Game». Die gestrige Leistung der Zielgruppe rundete den Abend ab, 0,85, 0,84, 0,58 und 0,61 Millionen Werberelevante besorgten 12,1, 15,1, 15,3, und 22,2 Prozent am entsprechenden Markt. Der Schwung war nicht von Beginn an da, doch kurz vor dem «Superbowl» findet RTL offensichtlich sein Football-Publikum.