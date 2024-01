Sat.1 macht Rankingshow mit Oliver Geissen

TV-News

Ab März setzt Sat.1 dreimal auf «Unsere Lieblinge», in der Oliver Geissen Deutschlands größte Comedy-, Musik- und Film-Stars ehrt.

Eigentlich arbeitete Oliver Geissen im Fernsehen nach seiner Anfangszeit beim ZDF fast ausschließlich für den Privatsender RTL . Nun kommt eine weitere Station hinzu, denn Sat.1 hat den Moderator der «ultiamtiven Chartshow» für eine neue Rankingshow verpflichtet. Ab März präsentiert Oliver Geissen. Anlässlich des 75. Geburtstags der Bundesrepublik Deutschland geht es in jeweils einer Folge um die größten Comedy-, Musik- und Film-Stars dieser Nation. Produziert wird «Unsere Lieblinge», das sich mit Stars wie Otto Waalkes, Loriot, Anke Engelke, Romy Schneider und Herbert Grönemeyer beschäftigt, von der i&u TV Produktion.„In «Unsere Lieblinge» können unsere Zuschauerinnen und Zuschauer in Erinnerungen schwelgen, wenn wir auf die Besten der Besten blicken. Wir widmen uns zum 75. Geburtstag Deutschlands den Stars, die uns zum Lachen, zum Staunen und vielleicht sogar zum Weinen gebracht haben“, erklärt Sat.1-Senderchef Marc Rasmus und fügt über die Moderatorenbesetzung an: „Es freut mich sehr, dass wir mit Oliver Geissen unsere absolute Wunschbesetzung für «Unsere Lieblinge» gewinnen konnten. Niemand passt besser zu dieser ultimativen Ranking-Show als Oliver Geissen.“„Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit Sat.1 diese Show zu präsentieren. Die aktuell größten Lieblinge aus den Bereichen Film, Comedy und Musik – ich bin sehr gespannt, wie unser Land so tickt!“, so Oliver Geissen.