SiriusXM arbeitet mit Hollywood-Startup zusammen

Vermischtes

Im Sommer tritt der neue Vertrag in Kraft. Hinter SmartLess Media stehen Will Arnett, Jason Bateman und Sean Hayes.

Heute kündigte SiriusXM eine neue, mehrjährige Vereinbarung mit SmartLess Media und seinen Gründern Will Arnett, Jason Bateman und Sean Hayes an, die dem Audio-Entertainment-Unternehmen und seinem branchenführenden SiriusXM Podcast Network bestimmte exklusive Werbe- und Vertriebsrechte, Inhalte, Events und mehr für ihren kultigen Flaggschiff-Podcast "SmartLess" und ausgewählte Sendungen aus dem SmartLess Media-Programm bringen wird. Der Vertrag wird im Spätsommer in Kraft treten.Als Teil der neuen Vereinbarung erhält SiriusXM Zugang zu umfangreichen exklusiven Inhalten für seine Abonnenten, bestehend aus einem frühzeitigen Zugang zu neuen Episoden von "SmartLess" und den SmartLess Media-Podcasts "Just Jack & Will", "Bad Dates" und "Owned" sowie der Möglichkeit, bei speziellen Sendungen live dabei zu sein und mehr. Darüber hinaus wird der Großteil der "SmartLess"-Library exklusiv auf SiriusXM verfügbar sein, so dass die Fans nur dort Zugang zum kompletten Katalog des Podcasts haben.Der preisgekrönte SmartLess-Podcast wurde im Juli 2020 ins Leben gerufen und ist durchgehend unter den Top 5 der meistgehörten Podcasts des Monats. Zu den Gästen gehörten Präsident Joe Biden, Bradley Cooper, Emma Stone, Greta Gerwig, Idris Elba, Pedro Pascal, Selena Gomez und viele mehr. "SmartLess" wird von Michael Grant Terry, Bennett Barbakow und Rob Amjärv produziert.SiriusXM Media, die Werbesparte des Unternehmens, erhält die exklusiven weltweiten Werberechte für den "SmartLess"-Podcast, der von Arnett, Bateman und Hayes moderiert wird, sowie für die ausgewählten SmartLess Media-Shows "Just Jack & Will", "Bad Dates" und "Owned". Das SiriusXM-Podcast-Netzwerk erreicht jeden Monat jeden zweiten Podcast-Hörer in den USA, und mit der Aufnahme dieser SmartLess Media-Podcasts wird es für Werbetreibende einfacher als je zuvor, die Kraft des Podcasting in großem Umfang zu nutzen - mit freundlicher Genehmigung von SiriusXM Media."Wir bei SiriusXM sind stolz darauf, die Heimat der Stars zu sein, und mit Jason, Sean und Will, die sich uns anschließen, war diese Aussage noch nie so wahr. In den letzten Jahren haben wir unser Engagement im Bereich Podcasting verdoppelt, und mit "SmartLess" bauen wir unsere Führungsposition im Bereich Podcasting weiter aus", so Scott Greenstein, President und Chief Content Officer, SiriusXM. "Diese bahnbrechende neue Zusammenarbeit zeigt, dass wir in der Lage sind, das Wachstum eines etablierten Podcasts voranzutreiben und gleichzeitig unseren Abonnenten durch exklusive Inhalte und Veranstaltungen einen einzigartigen Mehrwert zu bieten. Ich freue mich darauf, dass neue "SmartLess"-Hörer den unnachahmlichen Stil dieses einzigartigen Trios auf SiriusXM entdecken werden und dass bestehende Fans sehen können, welche Magie entsteht, wenn wir uns zusammentun."