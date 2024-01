«Heartbreak High» startet im April

International

Der Streamingdienst setzt die australische Serie fort.

THEY'RE BACK BABES. Heartbreak High returns APRIL 11. pic.twitter.com/t20PnndwzA — Netflix (@netflix) January 29, 2024

Nach dem überwältigenden weltweiten Erfolg der ersten-Staffel, der mit einem internationalen Emmy ausgezeichnet wurde, wird die zweite Runde am 11. April weltweit auf Netflix Premiere feiern. Ein neues Semester bedeutet neue Gesichter. Angus Sampson («Furiosa», «The Lincoln Lawyer», «Fargo») wird neuer Leiter des Sportunterrichts. Timothy Voss ist ein übermäßig maskuliner Sportlehrer, der den blutenden Herzen der Hartley High ein Ende setzen wird. Rachel House und Chika Ikogwe kehren als Woodsy und Jojo, die engagierten Lehrerinnen der Heartbreak High, zurück.Sam Rechner wird Rowan Callaghan spielen, einen unscheinbaren Jungen vom Lande mit trockenem Humor und einer Leidenschaft für klassisches Kino, der kopfüber in das Chaos der Hartley High und eine wahrhaft epische Dreiecksbeziehung hineingeworfen wird, und Kartanya Maynard ist Zoe Clarke, eine eigenwillige Verfechterin des Zölibats, die zusammen mit ihrer Bande von Puriteens die SLT-Klasse von innen heraus zu stürzen droht.Sam hatte eine bahnbrechende Rolle in Steven Spielbergs biografischem Spielfilm «The Fabelmans» und spielte neben Jane Seymour und Jacqueline McKenzie in «Ruby's Choice. Kartanya ist eine Trawlwoolway-Frau von Nipaluna/Hobart in Lutruwita/Tasmanien und hat in «Deadloch», «The Messenger» und «Gold Diggers» mitgespielt.