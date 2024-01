«Dein Star, Dein Date - Prominent verkuppelt» floppt weiter

Quotennews

Prominente suchen für Singles ein Date, genau genommen soll es um die wahre Liebe gehen. «Dein Star, Dein Date» will jedoch so gar nicht ankommen.

Nach vier Wochen ist es wohl an der Zeit ein erste Fazit zuzu ziehen. Mit gestern erreichten 0,32 Millionen Zuschauern schafft es die Sat.1-Datingshow auf miserable 1,8 Prozent im Nachmittagsprogramm. Die klassische Zielgruppe überzeugt gerade einmal etwa 80.000 Umworbene, hier erschrecken 2,3 Prozent am Markt der 14- bis 49-Jährigen. Beginnen wir mit etwas Positivem: Im Vergleich zur Vorwoche, verbesserte sich das Bild mit den Zahlen von gestern in jeder Kategorie. Wobei 0,29 Millionen Zuschauer, 0,05 Millionen Umworbene und Marktanteile von 1,6 und 1,5 Prozent auch wohl schwer zu unterbieten waren.Ob man sich das im Hause Sat.1 wohl noch lange anschauen wird? Immerhin kann der Bällchensender im Anschluss an das Dating-Format mitüberzeugen. Ab 18:55 Uhr schalten plötzlich 1,71 Millionen Zuschauer zu, der Marktanteil explodiert quasi auf 6,8 Prozent. Auch die Zielgruppe verdreifacht sich beinah, 0,21 Millionen Werberelevante sorgen für ordentlich 3,9 Prozent Marktanteil. Zumindest in Sachen Gesamtreichweite ist damit auch die hauseigene Primetime übertroffen, «San Andreas» holt am Abend lediglich 1,42 Millionen Zuschauer ab.Doch zurück zu «Dein Star, Dein Date» - liegt es womöglich am Sendeplatz? Wohl kaum. In der Zeit ab 16 Uhr folgen etwas bessere 0,35 Millionen bei Kabel Eins «Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt», bei VOX folgen ab 17 Uhr gute 0,97 Millionen «AUTO MOBIL - Das VOX Automagazin» und bei RTL spielt «Dein perfekter Hund» ab 16:45 Uhr 1,26 Millionen Zuschauer ein.