Vor Gericht: Alexandra kämpft für Vincents Zukunft

Soap-Check

Rund um den Fürstenhof wird es stürmisch, schließlich muss möchte Vincent seine Approbation behalten.

«Rote Rosen» (Di – Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Di – Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo – Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo – Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo – Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Das Küstenrevier» (Mo – Fr, 19.00 Uhr, Sat.1)

«Köln 50667» (Mo – Fr, 18.05 Uhr, RTLZWEI)

«Berlin – Tag & Nacht» (Mo – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Jördis Teilnahme am Theaterstück liegt nach Mos Unterstellung, Klaas würde sie unter Druck setzen, auf Eis. Jördis ist traurig darüber, versöhnt sich jedoch trotzdem mit Mo. Als dieser merkt, wie wichtig Jördis das Projekt ist, will er seinen Fehler wieder gutmachen – in vermeintlich bester Absicht. Doch Jördis empfindet dies als übergriffig und verbittet sich Mos Einmischung. Lilly reagiert ablehnend auf Brittas Vorschlag, auf die Gesamtschule zu wechseln. Für Lilly ist alles, was Britta sagt, falsch! Erst Ben und Carla erreichen mit viel Einfühlungsvermögen eine vorsichtige Annäherung zwischen Mutter und Tochter.Alexandra arbeitet an ihrer Strategie für Vincents Prozess und fordert Ana auf, vor Gericht eine Aussage zu machen. Vor lauter Nervosität entscheidet diese, den Knopf des Lysander-Kostüms als Glücksbringer mitzunehmen, und macht schließlich eine sehr überzeugende Aussage. Als Vincent ihr später überglücklich verkündet, dass er seine Approbation behalten kann, fällt sie ihm erleichtert um den Hals. Spontan beschließen sie, ihren Tanz vom Maskenball zu wiederholen. Die dabei entstehende Magie lässt sich nicht mehr leugnen. Wilma möchte unbedingt Hildegards legendären Schweinsbraten zubereiten und bittet sie um Hilfe. Beim Kochen vertraut sie sich Hildegard an und gesteht ihr, dass sie wohl nicht mehr lange leben wird.Sascha kann sich nicht überwinden, Carl zu bitten, mit Rosi auf den Faschingsball zu gehen. Muss Rosi möglicherweise alleine Tango tanzen? "Grüne Helden" - mehr Infos hat Philipp nicht, um sein Date auf dem Lansinger Fasching zu finden. Wird Frosch Philipp seine Prinzessin finden?Ronja erkennt entsetzt, dass ihr Fahrlehrer bereits sein nächstes Opfer im Visier hat. Um weitere Übergriffe zu verhindern, geht sie zum Gegenangriff über. Vivien überrumpelt Tobias mit ihrem Wunsch für ihre zukünftige Familie: ein Schrebergarten. Leider ist Viviens Traum Tobias' Albtraum. Als Ute klar wird, wie einsam Patrizia ist, ist sie bereit, deren Versuch, Benedikt zu verführen, unkommentiert zu lassen. Ihr Mitgefühl ist aber fehlgeleitet.Während Simone und Jenny glauben, dass sie aus ihren Erfahrungen gelernt haben und sich nun einig sind, treibt Kilian einen Keil zwischen sie. Henning kommt einfach nicht darüber hinweg, dass Lucie ihn belügt. Aber er bringt es auch nicht über sich, sie zur Rede zu stellen. Chiara treibt ihr heimliches Training mit Deniz mit Simones Segen weiter, doch dann zeigt ausgerechnet ihr eigener Körper ihr ihre Grenzen auf.Gerners und Yvonnes Versuch, Lukas' Mutter mit vernünftigen Argumenten abzubringen, läuft unzufriedenstellend. Als Gerner Eva unter vier Augen begegnet, schlägt er eine andere Tonart an...Maren lässt das Geheimnis um "Michael" keine Ruhe. Als Michi das Ausmaß von Marens Kopfkino erfährt, lenkt er schließlich ein und gibt sein Geheimnis preis. Wird er das bereuen?Bei einem Routineeinsatz in einer Hausbaustelle entdecken die Polizisten Ole und Tia die Leiche des Bauunternehmers Jürgen Drechsler. Die Hausbesitzer geraten in Verdacht, den Mann getötet zu haben. Doch nicht nur die beiden haben ein Motiv, sich an dem windigen Geschäftsmann zu rächen. Gleichzeitig läuft Hannas Spur zum Fahrer des schwarzen SUVs wieder heiß und sie hofft, endlich an den Drahtzieher zu kommen, der Benni schaden wollte.Jan ist am Wochenende bei der überaus romantischen Hochzeit seines Opas Wolfgang mit der jungen Biggi klar geworden, wie sehr er sich selbst eine ernsthafte Beziehung wünscht. Er ist bereit dafür, einen neuen Versuch zu starten. Die Frau fürs Leben ausgerechnet auf dem Kölner Karneval zu finden, hält er zwar für utopisch, aber er lässt sich von Barbie und Michelle dennoch dazu überreden, auf eine Rosenmontagsparty mitzukommen. Und tatsächlich lernt Jan dort schon bald Bea kennen. Auf Anhieb glaubt er, dass sie seine Traumfrau sein könnte.Emmi und Franzi sind fest entschlossen, ihr Hausboot von dem betrügerischen Werft-Besitzer Jockel zurückzuholen. Sie entwickeln einen sorgfältigen Plan, der trotz einiger unerwarteter Hürden erfolgreich zu sein scheint. Ihre Entschlossenheit und Zusammenarbeit führen dazu, dass sie scheinbar das Hausboot zurückerobern können. Sie sind überglücklich, als ihr Plan Früchte trägt und sie wieder auf ihrem Hausboot stehen. Doch diese Freude wird jäh unterbrochen, als sie erkennen, dass ihr Erfolg nur von kurzer Dauer ist.