BBC schlägt ITV am Sonntagabend

England

«The Tourist» entwickelt sich in der zweiten Staffel zum Desaster, «Vera» ist auch im 13. Jahr ein voller Erfolg.

Am Sonntagabend müssen die Zuschauer auf die angestammten «BBC News at Six» verzichten, schließlich werden die Entertainment-Schlachtschiffe auf Sendung geschickt. Richtig erfolgreich ist das um 18.00 Uhr gezeigte wöchentliche Landwirtschaftsmagazin, das eine Stunde andauert. Am Sonntag, den 21. Januar, schalteten 4,31 Millionen Menschen ein. Der Klassikererreichte in der 19-Uhr-Stunde 5,06 Millionen Zuschauer.Auch die erfolgreiche Serieschlägt sich auf dem 20-Uhr-Slot der BBC mit 6,71 Millionen Zuschauern wacker. Die dritte Folge der neuen Staffel wurde von Jo Southwell umgesetzt, Sally Abbott schrieb das Buch. Die ersten regulären zwei Folgen der Staffel holten 6,81 und 6,35 Millionen Zuschauer. Am 25. Dezember 2023 lief das Weihnachts-Special, das 7,66 Millionen Menschen unterhielt.Vor zwei Jahren war die australische Serieein riesiger Erfolg. Die BBC verzeichnete im Durchschnitt 8,46 Millionen Zuschauer, die zweite Staffel entpuppte sich verhältnismäßig als Flop. Am 1. Januar sahen 4,22 Millionen Menschen zu, am 2. Januar sahen 3,59 Millionen Zuschauer zu. Es kamen 3,33 Millionen am 7. Februar und 3,50 Millionen am 14. Januar zustande. Die vorletzte Folge, die am 21. Januar ausgestrahlt wurde, unterhielt 3,65 Millionen. Dieerreichte danach 3,61 Millionen Zuschauer.eröffnete das ITV1-Programm, im Anschluss war das 90-minütigezu sehen. Die ITV-Show ist seit 2018 wieder jährlich im Programm und sammelte mit Folge vier 3,58 Millionen Menschen ein. Derzeit moderieren Holly Willoughby und Stephen Mulhern die Show. Oti Mabuse sitzt neben Christopher Dean, Jayne Torville und Ashley Banjo in der Jury. Der dritte Fall der 13.-Staffel mit dem Titel „Salt and Vinegar“ brachte dem Sender im Anschluss noch 6,42 Millionen Zuschauer, die ITV1-News holten im Anschluss noch 1,90 Millionen Zuschauer.