Erika-Jayne-Special läuft im März

US-Fernsehen

Die zweistündige Sendung ist ein Ableger von «The Real Housewives of Beverly Hills».

Bravosfeiert am Mittwoch, den 6. März um 21.00 Uhr Premiere und wird am nächsten Tag auf Peacock ausgestrahlt. Das zweistündige Dokumentarfilm-Special beschreibt Jaynes hart erkämpften Weg bis zur Eröffnung ihrer mit Spannung erwarteten Las Vegas-Residency.Durch eine Zusammenstellung von offiziellen Interviews und Beobachtungsmaterial zeigt der Dokumentarfilm die Vorbereitungen zu Jaynes Showdebüt in Las Vegas vor dem Hintergrund einer zutiefst persönlichen Geschichte, in der sie das bisher größte Risiko eingeht, als sie alles auf sich selbst setzt. Nach einer turbulenten Trennung und anhaltenden Rechtsstreitigkeiten steht für Jayne alles auf dem Spiel, um ihr Leben sowohl persönlich als auch beruflich neu zu gestalten. Von Anfang an stellen diese Probleme in ihrem Privatleben ein Hindernis dar, aber mit Blick auf ihre bevorstehende Residency im berühmten House of Blues in Las Vegas müssen Jayne und ihr eingespieltes Team konzentriert bleiben und die Herausforderungen meistern, die mit der Organisation einer Show dieser Größenordnung verbunden sind.In den sechs Wochen bis zur Premiere müssen sie sich um jedes Detail kümmern - von der Zusammenstellung der Songs und der Choreografie bis hin zu den Kostümen und dem Glamour, und das alles bei zahllosen Proben - während sie gleichzeitig mit dem begrenzten Budget und der tickenden Uhr kämpfen. An Dramen hinter den Kulissen mangelt es nicht, und die Spannungen steigen unter dem Druck, eine Show zu liefern, die das Potenzial für eine längere Laufzeit hat.«Bet It All on Blonde» wird von 32 Flavors Entertainment und Goodbye Pictures produziert. Alex Baskin, Jeff Festa, Rich Bye, Mark Ritchie, Billy Taylor und Erika Girardi sind die ausführenden Produzenten.