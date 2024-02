RTL Living hat neues Titchmarsch-Material

TV-News

Sechs neue Folgen von «Liebe deinen Garten!» stehen an.

Die 13. Staffel vonist ab Dienstag, den 5. März 2024, beim Pay-TV-Sender RTL Living geplant. Los geht es mit der Folge „Der Kampf gegen das Wetter“. Alan und sein Team sind in Burnley, Lancashire, und kämpfen mit dem nassesten Wetter, das man sich vorstellen kann, um den Beton-Dschungel im Garten des Klempners James und seiner Frau Barbara umzugestalten. Mit einer geschickten Landschaftsgestaltung und vielen beruhigenden Pflanzen wird Alans modernes, von Ibiza inspiriertes Design der perfekte Zufluchtsort für James, um ihn zu unterhalten, zu entspannen und seine Batterien aufzuladen.Ab 21.10 Uhr wiederholt die Fernsehstation die acht Episoden der zehnten Staffel. Alan und sein Team brechen diesmal in die englische Stadt Hull auf, wo sie einen schnöden Vorstadtgarten in kurzer Zeit in ein wildes Gartenrefugium verwandeln. Sie legen dort einen wundervollen kindersicheren Teich an, pflanzen einzigartige Bäume und überraschen die Besitzer dann sogar mit einem Freiluftkino, das viele cineastische Sommernächte verspricht.Spun Gold und All3Media produzieren «Alan Titchmarsh – Love your Home & Garden» für den Fernsehsender ITV. Insgesamt sind in zwölf Jahren etliche Episoden entstanden. In der ersten Staffel besuchte Titchmarsh je nach Thema der Folge Themengärten in ganz Großbritannien und beriet die Zuschauer, wie sie ihre Gärten umgestalten können. Seit der zweiten Staffel haben Titchmarsh und das Team jedoch die Gärten von Menschen umgestaltet, die dies "am meisten verdient haben".