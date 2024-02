Ab sofort: Sport1 setzt freitags auf Fiction

TV-News

Ungewöhnliche Programmierung zum Start ins Wochenende: Sport1 zeigt künftig am Freitagabend Filme aus dem Filmverleih von Constantin. Dazu gibt es «Hausmeister Kraus» bis nach Mitternacht.

Der Sportsender Sport1 zeigt bekanntlich nicht nur Sport-Inhalte in seinem Programm. In der Daytime laufen zahlreiche Doku-Soaps wie «Storage Hunters», «Die Drei vom Pfandhaus» oder «Container Wars». Letzteres Format füllte in der Vergangenheit auch die Primetime am Freitagabend. Damit wird ab sofort aber Schluss sein, denn wie Sport1 am Freitag in einer kurzfristig verbreiteten Pressemitteilung verkündete, präsentiert man den neuen „Sport1 Film-Freitag“.Statt Sport- oder Doku-Soaps setzt man somit künftig auf Filmware. Möglich macht dies eine Kooperation mit der Constantin Film Vertriebs GmbH, durch die Sport1 in den kommenden Wochen um 20:15 Uhr unter anderemundsenden wird. Zum Start am heutigen Abend istmit Tom Gerhardt und Axel Stein in den Hauptrollen. Als Tommie und Mario hat es die beiden nach Köln-Kalk in den Staatsdienst verschlagen. Blöder als die Polizei erlaubt, begeben sie sich auf eine gnadenlose Jagd durch Deutschland und hinterlassen wie immer eine Schneise der Verwüstung.Stein und Gerhardt spielen auch im Nachlauf eine wichtige Rollen, denn ab 22:00 Uhr setzt Sport1 das Programm mit fünf Folgen der einstigen Sat.1-Sitcomfort. Mit dem «Sport1 Film-Freitag» möchte der Sender eigener Aussage zufolge „seine Programmfarbe Entertainment stärken“.