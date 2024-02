Weiter mäßig: «LEGO Masters Allstars»

Quotennews

Stein auf Stein, so soll es sein. «LEGO Masters Allstars» funktioniert weiterhin eher mäßig.

Die Primetime sollte in der Planung eines TV-Senders in gewissem Maße das Highlight des Tages sein. Bei RTL ging diese Überlegung gestern komplett in die Hose. Gut, dass «RTL Aktuell» mit 3,11 Millionen Zuschauern an der Spitze steht, ist vollkommen in Ordnung. Doch folgen ganze vier weitere RTL-Formate, bis «LEGO Masters» in der «Allstars»-Variente folgt, der Reiche nach.holt sich am Vorabend exzellente 2,10 Millionen Zuschauer ab, hier waren 8,8 Prozent möglich. Noch vorher, um 18:30 Uhr sichert sichbereits 2,01 Millionen Zuschuaer.Auchist mit 1,73 Millionen Zuschauern besser als die Primetime, 8,0 Prozent sind hier am TV-Markt möglich und selbstschiebt sich mit 1,30 Millionen Zuschauern vor die RTL-Primetime.kommt um 20:15 Uhr dann noch auf 1,28 Millionen Zuschauer und mittelmäßige 5,0 Prozent am Gesamtmarkt.Die Zielgruppe rettet das Geschehen etwas. Mit 0,58 Millionen Umworbenen hat das Baustein-Format zwar das Nachsehen gegenüber «RTL Aktuell» (0,68 Millionen Umworbene), jedoch ist der interne zweite Platz vollkommen in Ordnung. Mit 10,9 Prozent kann man gewissermaßen auch zufrieden sein.