750 Folgen Quotenmeter.FM

Quotenmeter.FM

In dieser Ausgabe spielt Fabian Riedner mit seinen vier Gästen ein Quiz.

Im Dezember 2008 debütierte der Quotenmeter-Podcast: In der ersten Ausgabe sprachen die damaligen Mitarbeiter über die Faszination «Big Brother» und NBC-Late-Night-Moderator Jay Leno. Damals löste Conan O’Brien den ehrwürdigen Unterhaltungsmoderator ab, der künftig den 22-Uhr-Slot von NBC bespielen sollte. Doch die Einschaltquoten waren Ende des Jahres so enttäuschend, dass Jay Leno zurück auf den 23.35-Uhr-Programmplatz geschickt wurde. O’Brien ging mit seiner Show zu TBS.Nicht nur die amerikanische Late-Night war bei Quotenmeter.FM seit der ersten Folge ein Thema, auch das Reality-Fernsehen spielte eine große Rolle. Aus diesem Grund hat sich die Crew immer wieder um verschiedene Formate wie «Big Brother» oder «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» gedreht. In der Jubiläumsausgabe Nummer 750 werden zahlreiche Formate gesucht, die von der ersten, großen Realityshow von RTLZWEI inspiriert wurden.Darüber hinaus müssen Julian Schlichting, Felix Maier, Denis und Veit-Luca Roth insgesamt 20 verschiedene Zitate zuordnen. Im Serien-Quiz fragen wir unter anderem, welcher Alternative für Deutschland (AfD)-Politiker in der Sonntagabend-Talkshow «Günther Jauch» die Deutschlandfahne hisste. Außerdem suchen wir in der Zahlenparade nach allen bisherigen Staffeln der deutschen «The Voice»-Formate. Viel Spaß beim mitquizzen!