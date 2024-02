Disney investiert 1,5 Milliarden in Fortnite-Studio

Wirtschaft

Der Unterhaltungskonzern Disney will auch mit Videospielen Geld verdienen.

Erst vor wenigen Tagen analysierte Quotenmeter den Videospielmarkt : Dort sind die Mägen deutlich größer als im Kinobereich, die Spielfilme von Walt Disney werfen kaum noch Gewinne ab. Nun verkündete Disney-Chef Bob Iger auf „CNBC“, dass man 1,5 Milliarden Dollar in das „Fortnite“-Studio Epic Games investiert habe."Wir sind eine strategische Beziehung mit Epic Games, dem Hersteller von 'Fortnite', eingegangen, um nicht nur in das Unternehmen zu investieren - [Disney] hat eine Minderheitsbeteiligung in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar erworben -, sondern auch um ein riesiges Disney-Universum zu schaffen, in dem man spielen, schauen und sogar digitale Güter kaufen kann", sagte Iger. Er fügte hinzu, dass der Deal auch "physische Güter umfassen könnte, die neben 'Fortnite' existieren, aber vollständig mit 'Fortnite' verbunden sein werden". Disney hat sicherlich auch ein Auge auf Warner Bros. Games geworfen, die mit „Hogwarts Legacy“ beträchtliche Umsätze erzielt haben."Unsere aufregende neue Beziehung mit Epic Games wird Disneys geliebte Marken und Franchises mit dem äußerst beliebten Fortnite in einem transformativen neuen Spiel- und Unterhaltungsuniversum zusammenbringen", sagte Iger. "Dies ist Disneys bisher größter Schritt in die Welt der Spiele und bietet beträchtliche Wachstums- und Expansionsmöglichkeiten. Wir können es kaum erwarten, dass die Fans die Disney-Geschichten und -Welten, die sie lieben, auf bahnbrechend neue Weise erleben können.""Disney war eines der ersten Unternehmen, das an das Potenzial glaubte, seine Welten mit unseren in Fortnite zu vereinen, und sie nutzen die Unreal Engine in ihrem gesamten Portfolio", sagte Tim Sweeney, CEO und Gründer von Epic Games, in einer Stellungnahme. "Jetzt arbeiten wir gemeinsam an etwas völlig Neuem, um ein nachhaltiges, offenes und interoperables Ökosystem aufzubauen, das die Disney- und Fortnite-Communities zusammenbringt."