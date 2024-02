Neuer Streaming-Dienst von ESPN kommt

Wirtschaft

Bis Herbst 2025 will Disney alle Inhalte als Stream anbieten. Bislang ist ESPN+ fast nur für Live-Übertragungen nutzbar.

Am Dienstag kündigten Walt Disney, Fox. Corp. und Warner Bros. Discovery eine Art Sport-Hulu an, am Mittwoch legte der Micky-Maus-Konzern nach: Der Sender ESPN soll stärker ins Video-Streaming-Geschäft einsteigen. Bis Herbst 2025 soll das gesamte Inventar gestreamt werden können. Gegenüber dem Wirtschaftssender „CNBC“ sagte Disney-Chef Bob Iger, dass das gesamte Portfolio online gehen soll. Man habe zwar ESPN+, aber dieser Dienst sei eine Ergänzung zum linearen ESPN.Offenbar will Disney auch mit Sportwetten Geld verdienen: "Es wird viele weitere Features" für Sportfans geben, darunter Wetten, Fantasy-Sport und tiefere Statistiken, sagte Iger über den umfassenderen ESPN-Dienst für Verbraucher und nannte ihn "ein Vergnügen für Sportliebhaber".Der Fernsehsender ESPN verdiente Milliarden mit den Gebühren von Kabel- und Satellitenbetreibern, die noch heute so genannte Basic Cable zu astronomischen Preisen an Privatkunden verkaufen. Doch mit der Verbreitung von Streaming-Diensten fallen die Einnahmen dieser Kabelnetzbetreiber wie Charter und Comcast weg oder verlagern sich zu Hulu (Live-TV) oder YouTube (TV). Da die Einschaltquoten mit Fiction teilweise wegbrechen, versuchen die linearen Fernsehsender, ihre Kunden mit Live-Sport zu binden. Zuletzt haben sich die Rechte für die NFL fast verdoppelt. Viele andere Sportarten wie Fußball und Basketball gehören zu den Gewinnern.