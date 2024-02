RTL trommelt die bekannte Formel-1-Truppe zusammen

TV-News

Mit Florian König, Kai Ebel, Heiko Wasser und Christian Danner begleitet das eingespielte Quartett die Formel-1-Rennen beim RTL. Auch Laura Papendick wird eine Rolle spielen.

RTL hatte sich bekanntlich über einen Deal mit Sky Deutschland die Übertragungsrechte an insgesamt sieben Formel-1-Rennen in der kommenden Saison 2024 gesichert. Nun hat der Kölner Sender verraten, mit wem man die Berichterstattung bewerkstelligen werden. Man vertraut auf bekannte Namen, die für RTL schon vor dem Verlust der Rechte im Einsatz waren. Als Moderator fungiert Florian König, die Boxengassen-Interviews führt Kai Ebel. Die Rennen selbst kommentieren Heiko Wasser und Christian Danner.Darüber hinaus wird auch Laura Papendick eine Rolle spielen und einige Moderationen übernehmen, wie der Sender mitteilte. Papendicks Dienste dürften deshalb gefragt sein, da König immer sonntags für Sport1 den Fußball-Stammtisch «Doppelpass» moderiert. Wer von beiden welche Rennen moderieren wird, ist bislang noch nicht bekannt. Es steht ebenfalls noch nicht fest, wie Sport1 das Fehlen von Florian König auffangen wird. Eine Anfrage dieser Redaktion an den Sportsender blieb bislang unbeantwortet. Sobald es Neuigkeiten darüber gibt, wird dieser Artikel aktualisiert.„Die Formel 1 ist für uns ein absolutes Highlight-Recht. Die 30-jährige Erfolgsgeschichte bei RTL ist unmittelbar mit Florian König, Kai Ebel, Heiko Wasser und Christian Danner verknüpft“, erklärt Andreas von Thien, Ressortleiter Sport bei RTL News, und fügt an: „Zusammen mit Laura Papendick haben wir das perfekte Grid für unsere Motorsport-Fans. Wir freuen uns daher sehr, dass sie alle wieder mit am Start sind!“ Papendick hatte vor zwei Jahren zeitweise Florian König bei den Formel-1-Übertragungen vertreten, als König beispielsweise an Corona erkrankt war.RTL zeigt am ersten März-Wochenende das erste Saison-Rennen der Formel 1. Florian König meldet sich aus Bahrain. Das Qualifying findet bereits am Freitag, 1. März, statt, der Große Preis von Bahrain steigt am Samstag, da die Formel 1 aufgrund des Ramadans nicht am Sonntag fahren möchte ( Quotenmeter berichtete ). An allen weiteren Rennwochenenden präsentiert RTL+ das Qualifying oder den Sprint im Livestream. Anlässlich des Saisonauftakts zeigen Nitro (2. März, 11:55 Uhr) und ntv (9. März, 23:30 Uhr) erneut die Dokumentation «Schumacher» über die unvergleichliche Karriere der Rennfahrerlegende Michael Schumacher.