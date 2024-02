«The Voice Kids» startet mit neuer Show vorab auf Joyn

TV-News

Der Streamingdienst zeigt die erste Blind-Auditions-Ausgabe und «Die Warm-Up-Show» ab Mitte März. Eine Woche später debütiert die Castingshow in Sat.1.

Im Frühjahr steht traditionell eine neue Staffel der Castingshowan, so auch in diesem Jahr, wie Sat.1 am Mittwoch bestätigte. Der Start der zwölften Runde erfolgt beim Bällchensender am Freitag, den 22. März, mit den ersten Blind Auditions. Bereits eine Woche zuvor können Abonnenten des Streamingdienstes Joyn die Folge ab 15. März vorab ansehen. Lena Meyer-Landrut, Alvaro Soler und Wincent Weiss sowie die beiden „Fanta4“-Mitglieder Smudo und Michi Beck kämpfen um die besten Talente in ihren Teams.Der Streamer präsentiert zudem exklusiv mitein neues Format. Chiara Castelli, die als 14-Jährige in der zweiten Staffel selbst teilnahm, wird die Sonderausgabe moderieren, womit sie wie in Staffel elf Teil der «The Voice Kids»-Familie sein wird. Im vergangenen Jahr war Castelli als Online-Reporterin im Einsatz.Für die «Warm-Up-Show», die ebenfalls am 15. März zu sehen sein wird, präsentiert Castelli exklusive Momente aus der neuen Staffel, talkt backstage ganz persönlich mit den Coaches und trifft besondere «Voice Kids»-Teilnehmer vorangegangener Staffeln, wie Joyn verspricht. Sie spricht unter anderem mit Fia, die im vergangenen Jahr mit ihrer begleitenden Deaf Performance auf sich aufmerksam machte und Deutschland beim «Junior Eurovision Songcontest» vertrat.