Das Gesetz der Anziehung

Soap-Check

Im Tattoo-Studio lernt Barbie den sympathischen Andre kennen, doch sie merkt sich die Nummer falsch. Deshalb müssen jetzt die sozialen Medien herhalten. Ein Sturz in der Dusche folgt auf dem Fuße.

«Rote Rosen» (Mo - Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo - Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo - Do, 19.30 Uhr, Bayerisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo - Fr, 17.30 Uhr, RTL)

> (Mo-Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo-Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Das Küstenrevier» (Mo - Fr, 19.00 Uhr, Sat.1)

«Köln 50667» (Mo - Fr, 18.05 Uhr, RTLZWEI)

«Berlin - Tag & Nacht» (Mo - Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Carla und Michael verbringen unverhofft einen gemeinsamen Tag und haben Spaß. Für Britta ist die Sache klar: Carla hat sich in ihren halluzinierten Michael verliebt und kann nun nicht mehr vom echten Michael lassen. Doch Carla sieht das anders. Simon hat einen MS-Schub und muss akzeptieren, dass sich Familie Kilic um ihn kümmert - obwohl er eigentlich lieber allein wäre. Doch Simon merkt schnell, wie gut ihm die Gesellschaft von Leyla tut. Ben wird klar, dass nur noch wenig Zeit bleibt, bis Tina und Louis nach Andalusien aufbrechen. Als ein geplanter Familienausflug scheitert, weil Tina die Zeit vergisst, fragt sich Ben verletzt, ob er überhaupt noch eine Rolle in ihrem Leben spielt.Erik bringt es nicht übers Herz, mit einer anderen Frau intim zu werden. Doch vor Yvonne lässt er offen, ob er wirklich treu war. Durch Zufall erfährt Yvonne, dass zwischen Erik und der anderen Frau nichts gelaufen ist. Sie hofft nun, sich endlich mit Erik versöhnen zu können, doch diese Hoffnung wird wenig später zerstört. Völlig verzweifelt verlässt Yvonne den Fürstenhof. Ist ihre Ehe damit am Ende?Philipp hat nur noch ein Ziel: Er muss Ana heiraten, um doch noch an das Erbe zu kommen! Zunächst ist er siegessicher, denn Ana ist seit ihrer Kindheit in ihn verliebt. Doch zu seinem Entsetzen muss er feststellen, dass Ana sich in Vincent verliebt hat und in ihm nur noch einen Freund sieht. Er ist fest entschlossen, das Glück der beiden um jeden Preis zu zerstören.Vera und Bamberger sind sich unsicher über ihre gemeinsame Zukunft. Hubert traut Philipp nicht zu, einen längeren Text gut zusammenzufassen. Tina und Naveen haben sich von ihrer Leidenschaft mitreißen lassen.Die Zerstörung der Viererbande schockiert Easy zutiefst. Er ahnt, dass er mehr als nur ein Opfer ist. Der Gedanke, Theo beinahe verloren zu haben, macht Britta schwer zu schaffen. Sie schwört sich, den Täter zu finden. Vivien muss hilflos mit ansehen, wie sich ihre berufliche Existenz in Rauch auflöst - doch Aufgeben kommt für sie nicht in Frage. Sie will retten, was zu retten ist.Durch eine Blutvergiftung droht Yannick ein multiples Organversagen. Während Lucie und Henning bangen, setzt Isabelle alles daran, ihm zu helfen. Ava verschweigt Chiara, was sie wirklich von ihren Ambitionen hält. Doch als die Sorge sie übermannt, kann sie nicht mehr schweigen. Justus erkennt, dass nicht überambitionierte Hilfe, sondern aufrichtige Reue gegenüber Kim und Ben angebracht ist.Angestachelt von Tuner versucht Paul erneut, Alicia zu verführen, doch sie ist am Boden zerstört. Paul versucht, Alicia aufzumuntern. Lässt sie sich von seinen Gefühlen mitreißen? Bei einem Ausflug nervt John seine Geschwister mit seinen Belehrungen. Trotzdem verbringen die drei einen lustigen Tag, der Emily an so manche Jugendsünde erinnert.Nach einem schweren Verkehrsunfall der jungen Birgit Maertens stellt sich heraus, dass die Bremsschläuche ihres Motorrollers manipuliert wurden. Die Ermittler Hanna und Yassin vermuten ein homophobes Motiv, da das Opfer und seine schwangere Lebensgefährtin zuvor Drohbriefe erhalten hatten. Nach dem heftigen Streit zwischen Harry und Alex um den Apfelgarten der Familie Stein versucht Natalie, die Wogen zu glätten und sucht die Nähe zu Harry.Barbie ist dem Wahnsinn nahe. Am Freitag hat sie im Tattoo-Studio den absolut unwiderstehlichen Andre kennengelernt, kann ihn aber nicht erreichen, weil sie in ihrer Aufregung seine Telefonnummer aufgeschrieben hat. Deshalb hat Barbie am Wochenende einen großen Aufruf in den sozialen Netzwerken gestartet, um Andre ausfindig zu machen. Doch bisher blieb die Aktion erfolglos. Zu allem Überfluss beginnt der neue Tag für Barbie auch noch mit einem unglücklichen Sturz in der Dusche.Peggy gerät am Morgen mit Amelie aneinander, als diese sich gegen den neuen Putzplan der WG wehrt. Doch Peggy ist erleichtert, als Amelie schließlich einlenkt und wie vereinbart ihren Fensterputzdienst übernimmt. Als Peggy dann aber vorsichtig Kritik an Amelies Arbeit übt und ihre Hilfe anbietet, reagiert ihre Mitbewohnerin ziemlich zickig. Peggy platzt daraufhin der Kragen. Es kommt zu einem heftigen Streit zwischen den beiden, der schließlich eskaliert, als Peggy Amelie als verwöhnte Göre bezeichnet. Zwar rudert Peggy zurück und entschuldigt sich sogar. Doch Amelie bleibt unhöflich und Peggy befürchtet, dass dieser Streit ihr weiteres Zusammenleben belasten wird.