Joyn ab sofort bei MagentaTV verfügbar

TV-News

Pünktlich zum Start von «Germany’s Next Topmodel» hat Joyn einen weiteren Verbreitungsweg gefunden.

Die ProSiebenSat.1 Media SE und die Deutsche Telekom haben eine Kooperation geschlossen, die die On-Demand-TV-Dienste der beiden Unternehmen zusammenbringt. Joyn , die P7S1-Streamingplattform, ist ab sofort direkt über MagentaTV mit der aktuellen Telekom-Hardware (MagentaTV One, MagentaTV Stick) ohne Zusatzkosten verfügbar. Bei Neukunden ist die Joyn-App direkt vorinstalliert, Bestandskunden finden sie bei den App-Vorschlägen und können sie dort kostenlos laden und installieren. Durch die Verknüpfung von Metadaten wie beispielsweise Sendungsinformationen lassen sich die Joyn-Inhalte über die MagentaTV-Suche gezielt finden und abspielen.Joyn wählt mit der sofortigen Verfügbarkeit einen strategisch günstigen Zeitpunkt, wie Joyn-CEO Katharina Frömsdorf erläutert: „Durch den Start der Joyn-App bei der Deutschen Telekom können die MagentaTV-Kund:innen pünktlich zum Start von «Germany's Next Topmodel» (Die 19. Staffel beginnt am heutigen Abend,) jetzt so einfach wie nie unsere kostenfreien Inhalte sehen. Durch diese Partnerschaft erschließen wir zusätzliche Reichweiten für das kostenfreie Streaming-Angebot von Joyn - mit entsprechendem Vermarktungspotential. Damit schaffen wir ein noch attraktiveres Angebot für die Kund:innen von MagentaTV.“Arnim Butzen, TV-Chef Deutsche Telekom, fügt ab: „Die Kooperation mit Joyn unterstreicht unseren strategischen Ansatz. Wir wollen unseren Kunden bei MagentaTV als smarter Aggregator gemeinsam mit starken Partnern das beste TV-Erlebnis bieten. Mit der kostenlosen Joyn-App bekommen unsere Kunden Zugriff auf hochklassigen Content aus zahlreichen Genres – sowohl im fiktionalen wie im non-fiktionalen Bereich sind hier absolute Top-Titel dabei.“Anders als bei den MagentaTV-Angeboten mit Netflix Disney+ oder RTL+ besteht mit Joyn kein direkter Deal. MagentaTV dient lediglich als Verbreitungsweg, Joyn muss aber separat gebucht werden. Bei den drei genannten Streamingdiensten bietet die Deutsche Telekom hingegen Bundle-Tarife an.