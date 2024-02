Aussicht auf Besserung?

Quotenmeter.FM

Die ProSiebenSat.1-Gruppe stellte in den vergangenen Wochen ein paar interessante Projekte vor.

Unter der Ägide Daniel Rosemann nahm ProSieben ambitionierte Formate wie «Zervakis und Opdenhövel. Live.» mit Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel ins Programm auf. Doch das Format floppte, weshalb im Dezember 2023 die letzte Episode ausgestrahlt wurde. Der neue ProSieben-Boss Hannes Hiller plante solche Shows zuletzt nicht.Stattdessen wurde für den Mittwochabend eine kleine Comedy-Offensive angekündigt. Zunächst geht im Anschluss an «TV total» die vierteilige Show «rent a Comedian» on air, die eine Neuauflage von Oliver Pochers «Rent a Pocher» aus dem Jahr 2003 ist. Einen Monat später wird der Podcast «Bratwurst & Baklava» auf Sendung gehen, in der Bastian Bielendorfer und Özcan Cosar Prominente einladen und Spiele spielen. Schließlich kommt der «Quatsch Comedy Club» als «Quatsch Comedy Show» zurück.ProSieben setzt also wieder vermehrt auf Comedy, obwohl man dieses Genre in den vergangenen Jahren vor allem den öffentlichen-rechtlichen Sendern überlassen hat. Am Donnerstag dominiert Das Erste , der Freitagabend gehört in Sachen Lachmuskeln dem ZDF . Auch Sat.1-Geschäftsführer Marc Rasmus hat ein paar neue Ideen auf der Kette, wie Veit-Luca Roth und Fabian Riedner bei Quotenmeter.FM besprechen.