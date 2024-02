Neue Staffel für «90 Day Fiance: Happily Ever After?»

US-Fernsehen

Die Reality-Show hat schon wieder eine neue Runde aufgezeichnet.

TLC kündigte eine neue Staffel vonan. Es gibt ein Wiedersehen mit zahlreichen Teilnehmern, die die Zuschauer im Laufe der Jahre kennen und lieben gelernt haben. Sie durchleben weiterhin die Höhen und Tiefen ihrer Beziehung, von der Vorbereitung auf den ersten Eindruck bei den Schwiegereltern über den Umgang mit kulturellen Unterschieden bis hin zur Bewältigung turbulenter Familiendynamiken und mehr. Diese Paare verabschieden sich von den Flitterwochen, während sie den nächsten Schritt in ihrer Liebesgeschichte meistern. Die neue Runde wird am Sonntag, den 17. März um 20 Uhr auf TLC ausgestrahlt.Kobe (36, Kamerun) und Emily (31, Kansas), (waren bereits in «90 Day Fiancé» zu sehen): Mit zwei Kindern und ihren Eltern im Schlepptau begleitet Emily Kobe zum ersten Mal auf eine Pilgerreise in sein Heimatland Kamerun. Emily kann es kaum erwarten, die Familie ihres Mannes kennenzulernen, die sie noch nie zuvor gesehen hat, doch schon bald muss sie beweisen, dass sie eine gute kamerunische Ehefrau sein kann.Alexei (35, Israel) und Loren (35, Florida), (zuvor erschienen bei «Loren & Alexei: After The 90 Days»): Nachdem sie drei Kinder in drei Jahren bekommen haben, sind Loren und Alexei endlich bereit, beim Kinderkriegen auf die Bremse zu treten. Doch als Loren ihre Pläne für eine umfassende Lebensumstellung offenbart, befürchtet Alexej, das Gleichgewicht zu verlieren, das sie endlich gefunden haben. Kann das Paar sein Glück als Einzelpersonen finden und gleichzeitig seine Familie zusammenhalten?Mahmoud (31, Ägypten) und Nicole (40, Kalifornien), (Zuvor in «90 Day Fiancé: The Other Way» zu sehen): Nach vier Jahren in Ägypten ist Nicole nach L.A. zurückgekehrt, in der Hoffnung, dass sie und Mahmoud sich in Amerika ein gemeinsames Leben aufbauen können. Während Nicole sich in Los Angeles neu entdeckt, fragt sie sich, wie Mahmoud mit den großen kulturellen Unterschieden zurechtkommen wird, mit denen er konfrontiert wird. Werden sie eine gemeinsame Basis finden oder sind ihre Unterschiede zu groß, um sie zu überwinden?