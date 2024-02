Brittany Snow spielt bei «Hunting Wives» mit

US-Fernsehen

«Hightown»-Autorin Rebecca Cutter wird für die Serie das Drehbuch verfassen.

Starz hat bestätigt, dass Brittany Snow die Co-Hauptrolle in der kommenden Dramaserieneben der bereits angekündigten Co-Hauptdarstellerin Malin Åkerman übernehmen wird. Der Pay-TV-Sender hat acht Episoden des fesselnden, spannenden Thrillers bestellt, dessen Produktion in diesem Frühjahr in Charlotte, North Carolina, beginnen wird.Snow wird in der Serie, die auf dem Roman von May Cobb basiert, Sophie O'Neil darstellen, die die Geschichte von Sophie und ihrer Familie erzählt, die von der Ostküste in den tiefen Osten von Texas zieht, wo sie dem unwiderstehlichen Charme von Margo Bank (Malin Åkerman) erliegt - und ihr Leben von Besessenheit, Verführung und Mord bestimmt wird.Snow ist derzeit in dem für den Academy Award 2024 nominierten Live-Action-Kurzfilm «Red White & Blue» zu sehen. Außerdem stellte sie ihr Regiedebüt «Parachute» auf dem SXSW Film Festival 2023 vor und erhielt zwei Auszeichnungen, darunter den Thunderbird Rising Special Award. Die Veröffentlichung von «Parachute» ist für 2024 geplant. Snow wird auch in dem kommenden Spielfilm «The Good Half» zu sehen sein, der 2023 auf dem Tribeca Film Festival Premiere feierte. Malin Åkerman moderiert im Mai den «Eurovision Song Contest» in Schweden.«The Hunting Wives» wird von Rebecca Cutter («Hightown»), die das Drehbuch schreiben und als Showrunner fungieren wird, Erwin Stoff für 3 Arts Entertainment und Cobb produziert. Die Serie wird von Lionsgate Television und 3 Arts Entertainment produziert.