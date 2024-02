«Star Trek: Discovery» endet ab April

US-Fernsehen

Die neue Staffel wird auch in Deutschland bei Paramount+ ausgestrahlt.

Paramount+ gab bekannt, dass die mit Spannung erwartete fünfte und letzte Staffel der Erfolgsserieam Donnerstag, den 4. April, exklusiv auf dem Dienst in den USA, Großbritannien, der Schweiz, Südkorea, Lateinamerika, Deutschland, Frankreich, Italien, Australien und Österreich Premiere haben wird. Die Serie wird ebenfalls am 4. April auf P+ in Kanada Premiere haben. Die ersten beiden Episoden der 10-teiligen finalen Staffel der Serie werden zum Start als Stream verfügbar sein, neue Episoden werden wöchentlich donnerstags ausgestrahlt.In der fünften und letzten Staffel kommen Captain Burnham und die Crew der U.S.S. Discovery einem Geheimnis auf die Spur, das sie auf ein episches Abenteuer quer durch die Galaxie schickt, um eine uralte Macht zu finden, deren Existenz jahrhundertelang absichtlich verborgen wurde. Aber es sind auch andere auf der Jagd... gefährliche Feinde, die den Preis für sich beanspruchen wollen und vor nichts zurückschrecken, um ihn zu bekommen.Zur Besetzung der fünften Staffel von «Star Trek: Discovery» gehören Sonequa Martin-Green (Captain Michael Burnham), Doug Jones (Saru), Anthony Rapp (Paul Stamets), Mary Wiseman (Sylvia Tilly), Wilson Cruz (Dr. Hugh Culber), David Ajala (Cleveland "Book" Booker), Blu del Barrio (Adira) und Callum Keith Rennie (Rayner). In der fünften Staffel sind außerdem Elias Toufexis (L'ak) und Eve Harlow (Moll) als wiederkehrende Gaststars zu sehen.Die Serie wird von CBS Studios in Zusammenarbeit mit Secret Hideout und Roddenberry Entertainment produziert. Alex Kurtzman, Michelle Paradise, Heather Kadin, Aaron Baiers, Olatunde Osunsanmi, Sonequa Martin-Green, Frank Siracusa, John Weber, Rod Roddenberry und Trevor Roth fungieren als ausführende Produzenten. Alex Kurtzman und Michelle Paradise fungieren als Co-Showrunner.