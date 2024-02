NBC bestellt Pilotfilm von «Grosse Pointe Garden Society».

US-Fernsehen

Hinter dem neuen Projekt stehen Jenna Bans und Bill Krebs, die bei Universal Television unter Vertrag stehen.

Der Fernsehsender NBC rüstet sich für die kommende TV-Saison und hat jetzt einen Pilotfilm für die Seriebestellt. Jenna Banns und Bill Krebs fungieren nicht nur als Autoren, sondern auch als ausführende Produzenten. Bans wird mit ihrer Firma Minnesota Logging Company zusammen mit Casey Kyber als Produzent fungieren. Beide Autoren haben einen Exklusivvertrag mit Universal Television.Die offizielle Logline lautet: "Vier Mitglieder eines Vorstadt-Gartenclubs, alle aus unterschiedlichen sozialen Schichten, werden in Mord und Totschlag verwickelt, während sie darum kämpfen, ihr konventionelles Leben zum Blühen zu bringen". «Grosse Pointe Garden Society» begann vor zwei Jahren mit der Entwicklung, und NBC richtete im vergangenen Jahr einen Autorenraum ein.Bans ist bekannt als Schöpfer der NBC-Serie «Good Girls», die vier Jahre lang lief. In der Serie spielten Christina Hendricks, Retta und Mae Whitman mit. Krebs arbeitete an «The Family», bevor er zu «Good Girls» wechselte.