MDR zeigt DEL2 in der Primetime

TV-News

Am kommenden Wochenende findet in Klingenthal das „Hockey Outdoor Triple“ statt, um das zehnjährig Bestehen der zweithöchsten Eishockey-Liga zu feiern.

Zur Saison 2013/14 wurde die Deutsche Eishockey Liga 2 (DEL2) eingeführt, folglich feiert die zweithöchste deutsche Eishockey-Liga Deutschlands in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen. Anlässlich dieses Jubiläums wird der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) das am kommenden Wochenende stattfindende „Hockey Outdoor Triple“ live aus Klingenthal übertragen. Mit dabei sind unter anderem die drei sächsischen DEL2-Teams aus Dresden, Crimmitschau und Weißwasser.Am Freitag, 16. Februar, ist das Spiel zwischen den Eispiraten Crimmitschau und den Dresdner Eislöwen sogar zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr zu sehen. Kommentator Tom Scheunemann meldet sich gemeinsam mit 126-fachen Eishockey-Nationalspieler Rick Goldmann als Co-Kommentator unter freiem Himmel vom Fuße der Skisprungschanze in Klingenthal. Moderiert wird die Sport-Übertragungvon Stephanie Müller-Spirra. Am Sonntag, 18. Februar, überträgt der MDR ab 14:00 Uhr zudem das Spiel der Lausitzer Füchse gegen die Eisbären Regensburg auf mdr.de und in der «Sport im Osten»-App.„Es ist ein außergewöhnliches Event, in einer unserer Wintersportregionen und zudem nahe dem Eishockeyland Tschechien. Gerne übertragen wir dieses traditionsreiche Derby – ein Ligaspiel zur besten Sendezeit und an besonderer Stätte“, freut sich MDR-Sportchef Raiko Richter.