RTL probiert es ab März wieder mit «Schwiegertochter gesucht»

Nach zwei Primetime-Staffel kehren die acht geplanten Folgen auf den ursprünglichen Sendeplatz am Sonntagvorabend zurück. Angela Finger-Erben übernimmt die Moderation von Vera Int-Veen.

Vor knapp einem Jahr überraschte RTL mit der Ankündigung, dass der Sender seine erfolgreiche und viel kritisierte Datingshowzurückholen werde. Die Überraschung war deshalb groß, da die langjährige Moderatorin Vera Int-Veen zuvor ihre TV-Karriere beendet hatte. Im vergangenen März stellte deshalb Angela Finger-Erben die neuen Kandidaten vor, die es zu verkuppeln galt. Nun hat RTL auch einen Starttermin für die neue Staffel angekündigt.Los geht es am 10. März, womit die Kölner TV-Station zum ursprünglichen Sendeplatz am Sonntagvorabend um 19:05 Uhr zurückkehren wird. 2020 und 2021, als «Schwiegertochter gesucht» zum bislang letzten Mal im Fernsehen lief, war die Sendung am Dienstagabend in der Primetime zu sehen. Besonders vor drei Jahren blieben die Marktanteile aber unter den Erwartungen zurück und bewegten sich bis auf eine Ausnahme im einstelligen Bereich.Mit der neuen Moderatorin soll nun aber alles besser werden, weswegen RTL in seiner Ankündigung idyllische Szenerien im „atemberaubenden Alpenvorland“ und auf der „mondänen Mittelmeerinsel Mallorca“ malt. Angela Finger-Erben verspricht derweil: „Alle Junggesellen und alle Damen sind natürlich neu. Haha… und alle sind sie TOLL! Wir gehen wieder ein bisschen back to the roots – wie «Schwiegertochter gesucht» vor ein paar Jahren war. Liebevoll, herrlich unterhaltsam und auch lustig. Es ist für jeden was dabei!“.Die Abkehr vom ursprünglichen Konzept sorgte einst dafür, dass die Quoten in den Keller rutschten. Fragwürdig waren aber die Methoden früherer Zeiten, die einst Jan Böhmermann in seinem bekannten „Vera-Fake“-Video aus dem «ZDF Magazin Royale» aufdeckte . Warner Bros. International Television Production Deutschland hat nun acht neue Folgen produziert, in denen acht Singles einen neuen Partner finden wollen. Bei RTL+ gibt es die wöchentlichen Folgen jeweils eine Woche vor der Ausstrahlung auf Abruf.