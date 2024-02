Chris Achilleos wird Streaming News-Editor

England

Der erfahrene Manager im digitalen Bereich kommt vom Mitbewerber.

Chris Achilleos wurde zum Executive News Editor, Streaming, ernannt. Diese neue Rolle wird eine Schlüsselrolle in den digitalen Transformationsplänen der BBC spielen, da sie das Streaming auf dem BBC iPlayer, den BBC News Live-Seiten und auf bbc.com ausbaut. Achilleos wird diese Arbeit beaufsichtigen und drei Teams leiten, die sich auf Live-Streams zu einzelnen Themen, die Kuratierung und Verstärkung der wichtigsten Sendemomente und die Entwicklung neuer Streaming-First-Formate konzentrieren.Die Ernennung spiegelt das Engagement der BBC wider, ihr Nachrichtenangebot auf BBC iPlayer radikal zu verbessern und Nachrichteninhalte einfacher zu entdecken, zu navigieren und zu nutzen. Dadurch wird sichergestellt, dass die BBC immer dann live gehen kann, wenn es Neuigkeiten gibt, und dem Publikum die besten Live-Momente auf digitalen Plattformen näher bringt.Achilleos kommt von ITV News zur BBC, wo er als Leiter von ITVX für den Nachrichtendienst des Senders auf dessen Streaming-Plattform verantwortlich war. Davor war er stellvertretender Leiter der digitalen Abteilung bei ITV, wo er sich auf Innovationen und die Einführung digitaler Produkte konzentrierte, um neue Zielgruppen zu erreichen.Achilleos war an der Einführung von The Rundown, dem Social-Media-Nachrichtendienst von ITV für junge Leute, beteiligt und leitete den Ausbau des Social-Teams von ITV News; zuvor war er Redakteur für digitale Ausgaben. Er begann seine Karriere als Produzent bei Sky News, wo er unter anderem für die Redaktion des Frühstücksprogramms zuständig war.Chris Achilleos sagt: "Ich bin begeistert, dass ich zur BBC komme, um die Expansion der Streaming-Nachrichten zu leiten.“ Naja Nielsen, Digital Director, BBC News, fügte hinzu: "Chris ist eine hervorragende Führungspersönlichkeit im Bereich Nachrichten-Streaming, wie seine Arbeit bei ITVX gezeigt hat, und wir freuen uns, dass er sich entschieden hat, in diesem entscheidenden Moment zu uns zu kommen.