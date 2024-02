SundanceTV startet «True Crime Story: Smugshot»

US-Fernsehen

Sechs Episoden beinhaltet die neue Serie, die ab 14. März im Programm des Senders ausgestrahlt wird.

SundanceTV hat den Trailer für die nächste Serie des beliebten «True Crime Story»-Franchise des Senders,veröffentlicht, die am Donnerstag, den 14. März um 22.00 Uhr auf SundanceTV, AMC+ und Sundance Now Premiere feiert. Neue Episoden werden wöchentlich donnerstags ausgestrahlt, das zweiteilige Serienfinale "Dickweed" wird am Donnerstag, den 11. April gezeigt.«True Crime Story: Smugshot» ist eine sechsteilige Anthologie-Doku-Serie, in der jede Folge eine einzigartige Geschichte von Personen beleuchtet, die in ausgeklügelte kriminelle Handlungen verwickelt sind. Die Verbrechen reichen von geringfügigen bis hin zu verheerenden Verbrechen, aber die Ereignisse rund um das Verbrechen sind immer überraschend. Ob auf der Suche nach Rache oder Reichtum, Status oder Ruhm, Freiheit oder Ruhm - jeder dieser Gesetzesbrecher klammert sich an seine Ansprüche, obwohl er mehr zu verlieren als zu gewinnen hat. Manchmal skurril und lustig, manchmal unerhört oder verstörend, sind dies die Geschichten von Menschen, die dachten, sie könnten oder sollten damit durchkommen.Die Serie, eine SundanceTV-Show, wurde von den preisgekrönten Dokumentarfilmemachern Amy Bandlien Storkel und Bryan Storkel («The Pez Outlaw») entwickelt und produziert. Rebecca Stern, Jonathan Ignatius Green und Bryan & Amy Storkel fungieren als Episodenregisseure, während Karen Bowlin, Jefferis Gray, Clay Jeter, Justin Levy und David Ricksecker produzieren. Die Produktionsstudios sind AMC Studios und Sidestilt Films.