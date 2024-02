Isaak gewinnt «Das deutsche Finale»

Quotennews

Haben es alle mitbekommen? Gestern entschied sich im Ersten, wer für Deutschland zum «Eurovision Song Contest 2024» fährt! Es ist Isaak!

Am 11. Mai 2024 heißt es im schwedischen Malmö wieder:. Die 2024-Auflage hat seit dem gestrigen Abend auch seinen deutschen Teilnehmer. Es ist Isaak! Isaak? Naja, spätestens jetzt sollte man sich mit dem jungen Act beschäftigen. Isaak Guderian ist 28 und wurde in Minden geboren - die obligatorische Wikipedia-Google-Suche sagt: "ein deutscher Sänger und Musicaldarsteller. Er vertritt Deutschland bei Eurovision Song Contest 2024 in Malmö." Das ist dann wohl mehr oder weniger die Blaupause für ein quasi unbeschriebenes Blatt. Wobei Isaak bereits seine Spuren in den Medien hinterlasse hat, 2011 trat er bei «X Factor» auf, 2021 gelang ihm der Sieg bei «Show your Talent», einer digitalen Talentshow von Knossi.Angekommen in der Gegenwart, musste sich Isaak im «ESC-Vorentscheid» gegen Leona, Floryan, NinetyNine, Maria Reim, Galant, Bodine Monet, Ryk und Max Mutzke durchsetzen. Moderiert wurde die gestrige Show im Übrigen von Barbara Schöneberger, zu Gast war Florian Silbereisen, aber auch die Vorjahres-ESC-Verliere Lord Of The Lost (immerhin 18 Punkte!) waren neben Mary Ross, Ricardo Simonetti oder Alli Neumann da. In die Primetime hat es der Vorentscheid, «Das deutsche Finale», nicht geschafft. Ab 22:20 Uhr schaltete das Erste nach den «Tagesthemen» rüber, von 2,78 Millionen Zuschauern blieben noch 2,19 Millionen. Damit sind keinesfalls schlechte 14,7 Prozent am TV-Markt drin. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es sogar schlichtweg gut. Gute 0,46 Millionen jüngere Fernsehzuschauer holten sich starke 12,8 Prozent des entsprechenden Marktes. In diesem Sinne: Viel Erfolg Isaak!Noch vor dem Vorentscheid am späteren Abend konnte sich das Erste über einige erfolgreiche Formate freuen. Die Primetime mitfunktionierte mit 3,88 Millionen Zuschauern, zuvor holte der4,85 Millionen Zuschauer ab. Hier lag der Marktanteil bei 18,6 Prozent. Am Vorabend glänztemit 3,24 Millionen Zuschauern und exzellenten 19,0 Prozent. Im internen Vergleich war das der höchste Marktanteil des Tages.