«Friday Night Sext Scandal» läuft am 16. März

US-Fernsehen

Der neue Lifetime-Spielfilm mit Keana Lyn Bastidas basiert auf einer wahren Begebenheit.

Lifetime zeigt den Originalfilmam Samstag, den 16. März um 20:00 Uhr. Inspiriert von wahren Begebenheiten spielen Keana Lyn Bastidas, Anthony Timpano, Tara Nicodemo und Devyn Nekoda die Hauptrollen in dem Film, der die Realität von Jungen aufzeigt, die auf der "Jagd" nach Nacktfotos von Mitschülerinnen sind.«Friday Night Sext Scandal» deckt die Praxis auf, dass Jungen Nacktfotos von Mitschülerinnen "jagen", um sie mit anderen zu teilen und zu tauschen. Als der 16-jährige Shawn (Anthony Timpano), ein talentierter Football-Sportler, einen Platz in der Startaufstellung erhält, wird er in den inneren Kreis des Teams aufgenommen. Doch schon bald entdeckt er, dass diese Spitzenspieler in ein krankes, geheimes Spiel verwickelt sind, das sich vor den Augen der Gemeinschaft abspielt. Teenager machen Jagd auf Nacktfotos ihrer Mitschülerinnen und stellen sie auf eine geheime Website, auf der "Kopfgelder" auf die Mädchen ausgesetzt sind, und die kompromittierenden Bilder werden wie Baseballkarten gehandelt. Gerade als Shawn sich in der Mannschaft und bei den Mädchen in der Schule wohlfühlt, erleidet er eine schwere Knieverletzung, die ihn für die gesamte Saison außer Gefecht setzt. Shawn, der seine neue Identität verliert und seinen Status bei den Mannschaftskameraden bewahren will, gibt dem Druck nach und lässt sich auf seine eigene geheime "Jagd" ein, ohne dass seine beste Freundin Lauren (Keana Lyn Bastidas) und seine willensstarke Mutter Lucinda (Tara Nicodemo) davon erfahren. Doch als die Website und die Nacktfotos der Teenager-Mädchen entdeckt werden, kämpfen Lucinda und andere dafür, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen, und erfahren dabei eine erschütternde Wahrheit über die Beteiligten. Devyn Nekoda spielt ebenfalls mit.«Friday Night Sext Scandal» wurde für Lifetime von Neshama Entertainment in Zusammenarbeit mit Wishing Floor Films und MarVista Entertainment produziert. Ausführende Produzentin ist Danielle von Zerneck. Larry Grimaldi, Hannah Pillemer und Fernando Szew sind ausführende Produzenten für MarVista. Arnie Zipursky, Dayna Zipursky und Suzanne Berger sind ausführende Produzenten für Neshama. Gail Harvey führt Regie bei einem Drehbuch von Caitlin English, das auf einer Geschichte von Reeyaz Habib basiert.