ABC fusioniert Nachrichtenabteilung mit Lokalsender

Vermischtes

Eine ähnliche Fusion hat CBS bereits im vergangenen Jahr vollzogen.

Der US-Sender ABC und seine Lokalsender werden umstrukturiert. Künftig sollen die Affiliates weniger eigenständig arbeiten, sondern sich mit ABC News abstimmen. Die Disney-Verantwortlichen haben deshalb die Zusammenlegung der Abteilungen eingeleitet, deren Chefin Debra OConnell wird.Ihr berichten Kim Godwin, Präsidentin von ABC News, und Chad Matthews, Präsident des Senders. Die neue Struktur ähnelt der, die Paramount Global im vergangenen Jahr eingeführt hat, als CBS News, die lokalen CBS-Sender und die Syndication unter der Leitung von Wendy McMahon zusammengefasst wurden. In ihrer neuen Position berichtet OConnell an Dana Walden, Co-Chairman von Disney Entertainment. In der Zwischenzeit hat Godwin ihren Vertrag verlängert und bleibt in ihrer jetzigen Position, wenn auch mit einer neuen Managementebene zwischen ihr und den Topmanagern von Disney."Ich betrachte es als Privileg, für die besten Netzwerke, Nachrichtenorganisationen und Sender der Welt zu arbeiten und danke Dana für ihre Führung und ihr Vertrauen", sagte OConnell. "Ich freue mich darauf, mit Kim, Chad und diesen außergewöhnlichen Teams an Strategien zu arbeiten, um unseren Zuschauern in den kommenden Jahren den bestmöglichen Service zu bieten", sagte OConnell."Debra ist eine exzellente Führungspersönlichkeit, die erfolgreich eine Vielzahl von Führungspositionen in unserem Unternehmen bekleidet hat und die außergewöhnliche Stärke von ABC News und seiner Weltklasse-Journalisten sehr gut kennt", sagte Walden in einer Erklärung. "In dieser neuen Position wird sie einen Überblick über alle unsere linearen Aktivitäten haben, wo sie in der Lage sein wird, unsere ikonischen Marken zu optimieren und in die Zukunft zu führen. Ich freue mich darauf, dass sie diese unglaublich talentierten Teams leiten wird, während wir auf unserem Erfolg aufbauen".