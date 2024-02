Syfy bestätigt Startdaten

US-Fernsehen

«Chucky», «Reginald the Vampire» und «The Ark» kehren zurück.

Mit den Startterminen für die zweite Hälfte der dritten Staffel von(10. April, 22.00 Uhr) und die zweite Staffel von(8. Mai, 22.00 Uhr) sowie einem Sommerstart für die zweite Staffel vongibt SYFY den Startschuss für seine kommenden Serien.Chuckys nie enden wollender Machthunger führt ihn in Staffel 3 zur mächtigsten Familie der Welt - Amerikas First Family - in die berüchtigten Mauern des Weißen Hauses. Wie ist Chucky hier gelandet? Was in Gottes Namen will er? Und wie kommen Jake, Devon und Lexy im sichersten Haus der Welt an Chucky heran, während sie gleichzeitig den Druck einer romantischen Beziehung und des Erwachsenwerdens bewältigen müssen? Währenddessen droht Tiffany im Todestrakt die Hinrichtung für den Amoklauf von Jennifer Tilly.In «Reginald the Vampire» hat Reginald Andres sein Leben endlich in den Griff bekommen, als er in einen Vampir verwandelt wird. Obwohl er nicht den stereotypen Erwartungen an einen Vampir entspricht - er ist weder gemeißelt noch klassisch gutaussehend - hat Reginald seinen Platz in einer ungleichen Gruppe gefunden, zu der auch der coole Vampir gehört, der ihn gezeugt hat, der ehemalige Anführer der Vampire, der zu einem unerwarteten Verbündeten geworden ist (oder ist sie das?) und seine Arbeitskollegin und Ex-Freundin. Als Serie mit viel Herz und gerade genug Blut beweist "Reginald the Vampire", dass das Leben als Untoter genauso kompliziert ist wie das Leben selbst.«The Ark» spielt 100 Jahre in der Zukunft, in der Missionen zur Kolonisierung von Planeten begonnen haben, um das Überleben der menschlichen Rasse zu sichern. Die erste dieser Missionen an Bord des Raumschiffs Ark One stößt auf ein katastrophales Ereignis, das zu massiver Zerstörung und dem Verlust von Menschenleben führt. Mehr als ein Jahr vor dem Erreichen des Zielplaneten, ohne lebenswichtige Vorräte und mit einem verlorenen Anführer, muss die verbleibende Besatzung die beste Version ihrer selbst werden, um auf Kurs zu bleiben und zu überleben.