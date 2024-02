Usher entwickelt eigene Serie

US-Fernsehen

Das Format soll auf Ushers Musik basieren und die Geschichte seiner Heimat Atlanta erzählen.

Am Sonntagabend sahen über 100 Millionen Menschen den Sänger Usher beim «Super Bowl», nur wenige Tage später gab der achtfache Grammy-Gewinner bekannt, dass er sich mit Universal Cable Productions, einer Tochterfirma der Universal Studio Group, zusammengetan hat, um eine eigene Serie zu produzieren.Ausführende Produzenten sind Selwyn Seyfu Hinds, Katie Zucker (Mad Massive Entertainment) und Kenny Meiselas (KMei Productions). "In den 30 Jahren meines Schaffens habe ich so viele Menschen erreicht, egal wo sie sich in ihrem Leben befinden", sagte Usher in einer Erklärung. "Ich freue mich, mit UCP zusammenzuarbeiten, um diese Musik zum Leben zu erwecken. Ich hoffe, dass die Serie genauso gut ankommt wie meine Musik".Laut der offiziellen Logline handelt das Drama von "schwarzer Liebe in Atlanta und Menschen, die einen Ort suchen, den sie ihr Zuhause nennen können. Die Serie wird Musik, Stil, Sex, Romantik und Geheimnisse erforschen, die Beziehungen zu zerstören drohen." Ob Usher wieder als Schauspieler arbeiten wird, ist noch nicht bekannt.