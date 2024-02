«Die Bachelors» verlieren die Zielgruppe

Quotennews

Die doppelte Ladung «Bachelor» bringt RTL gute Zahlen - jedoch blieb bisher ein Tagessieg bei den 14- bis 49-Jährigen verwehrt. Jetzt geht es sogar deutlich bergab.

Bekanntermaßen laufen in der 14. Staffel «Der Bachelor» gleich zwei Kandidaten auf, Dennis Gries und Sebastian Klaus sind. Die Erweiterung des Konzepts soll Würze in die Rosen-Show bringen, die Damen haben gewissermaßen ebenfalls die Qual der Wahl. Das funktioniert recht gut, insgesamt gewinnt man keinen Blumentopf, wenn auch 1,6 Millionen Zuschauern zum Start gut waren, seitdem wirkt man eher grau, mit 1,26, 1,45 und 1,41 Millionen Zuschauern. Gestern sollten 1,10 Millionen Fernsehende dem Köln-Sender mäßige 4,5 Prozent Marktanteil bescheren. Knifflig wird die Bilanz bei der klassischen Zielgruppe.Auf den ersten Blick ist das Doppel-Date-Format voll in den grünen Zahlen. Jede bisherige Episode holte einen zweistelligen Marktanteil, gestern sorgten jedoch 0,54 Millionen Umworbene für lediglich 9,9 Prozent am entsprechenden Markt. Erstmals in der neuen Staffel ist man also nur einstellig in der Zielgruppe. Das Ergebnis aus Köln ist dennoch gut, jedoch liegt man bisher ebenfalls jeden Mittwoch hinter der Konkurrenz. Am 17. Januar waren «TV total» und «Aktenzeichen XY... Ungelöst» besser, am 24. Januar landete man unter anderem hinter «IBES», «GZSZ» aber auch der «Handbell-EM» und dem Spiel «Deutschland - Kroatien».Gestern waren in der für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauergruppe ebenfalls mehrere Formate besser. Intern verliert die Primetime gegen «RTL Aktuell», das 0,55 Millionen Zuschauer abholt, «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» liegt mit 0,65 Millionen Umworbenen vorn. «TV total» ist mit 0,85 Millionen 14- bis 49-Jährigen deutlich besser, die Krone gehört «Aktenzeichen XY... ungelöst» mit 1,21 Millionen Jüngeren.