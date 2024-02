Doppelter Sieg für «Aktenzeichen XY... Ungelöst»

Quotennews

Der Mittwoch gehört klar dem ZDF. Der Mainz-Sender freut sich über zweistellige Marktanteile zwischen 07:30 Uhr und 01 Uhr in der Nacht! Die Primetime setzt dem Tag die Krone auf.

Wo soll man an der Stelle überhaupt anfangen? Das ZDF feiert mit dem gestrigen Samstag einen wahren Sahne-Tag. Vernachlässigen wir die ersten Stunden am Morgen, hier teilt man sich die «Tagesschau» mit dem Ersten. Dennoch beginnt der Mainz-Siegeszug hier, ab 07:30 Uhr und 0,49 Millionen Zuschauern liegt der Marktanteil bei 14,8 Prozent. Also im zweistelligen Bereich. Kurz nach 9 übernimmt. Mittlerweile sind 0,72 Millionen Zuschauer ab drei Jahren an Bord, der Marktanteil glänzt mit 15,9 Prozent. Mitum 11:15 Uhr holt der Mainz-Sender erstmals mehr als eine Million Zuschauer ab. 1,12 Millionen Fernsehende sorgen für überzeugende 19,5 Prozent am Markt. Bisher kaum anwesend ist hingegen die Zuschauergruppe 14- bis 49-Jährig. Der Krimi holt 0,06 Millionen Jüngere ab, das sind lediglich 4,8 Prozent.Also zurück zur Gesamtreichweite, denn es sollte im Mittags-Sendeplan richtig knapp werden. Dasrutscht mit 0,78 Millionen Zuschauern auf 10,9 Prozent ab, derum 13 Uhr fällt mit 0,74 Millionen Zuschauern auf 10,3 Prozent ab. Doch alles nur ein kurzes Durchatmen,übernimmt um 14 Uhr und mit 1,01 Millionen Zuschauern explodiert die Quote wieder auf 12,8 Prozent. Der nächste Meilenstein fällt um 15 Uhr, als satte 2,34 Millionen Zuschauern füreinschalten. Mittlerweile ist auch die junge Zuschauerschaft angekommen, 0,17 Millionen Jüngere sorgen für gute 11,1 Prozent.Mit 3,08 Millionen Zuschauern holtab 17 Uhr die nächste große Marke ab, der Marktanteil liegt zu diesem seit 15 Uhr bei über 20 Prozent, zu diesem Zeitpunkt waren es genau 23,6 Prozent. Bis dato nicht im Programm und für den Sendeplan unter der Woche auch nicht üblich, der «Biathlon» übernimmt ab 17:20 Uhr. Der Sieg von Johannes Thingnes Bø vor Bruder Tarjei Bø und dem Deutschen Benedikt Doll zog grandiose 4,18 Millionen Zuschauer an. Stolze 25,4 Prozent am Markt werden beim Zweiten die Korken knallen lassen, die 14- bis 49-Jährigen gefallen mit 0,47 Millionen und 18,0 Prozent. Das konnte schlussendlich nur noch die Primetime überbieten.holte sich ab 20:15 Uhr exzellente 5,42 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ab. Damit ist das Crime-Format das erfolgreichste Format des gesamten Sendetages, mit Blick über alle Sender. Und auch die jungen Zuschauer bringen dem ZDF einen Tagessieg, 1,21 Millionen Junge, besser war gestern kein anderes Angebot. Der Marktanteil von 21,5 Prozent ist gleichermaßen grandios. Im Nachgang gehen die Reichweiten und Quoten Stück für Stück runter, doch erst um 01:01 Uhr mitund 0,29 Millionen Zuschauern sinkt die Quote auf 6,6 Prozent. Das ist damit folglich der erste einstellige Marktanteil seit 07:00 Uhr am Morgen. Das kann sich durchaus sehen lassen.