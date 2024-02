RTL vermarktet BBC

Vermischtes

Die RTL AdAlliance wird im deutschsprachigen Raum nicht nur das TV-Signal, sondern auch alle anderen Inhalte vermarkten.

Die BBC Studios und die RTL-Tochter RTL AdAlliance arbeiten künftig zusammen. Der Werbezeitenvermarkter der RTL Group vermarktet bereits seit Januar 2024 die Inhalte der Nachrichtenmarke. Nicht nur der Fernsehsender BBC News wird über das Kölner Unternehmen abgewickelt, auch mobile und digitale Inhalte werden von Köln aus mit Anzeigenkunden besetzt. Klassische TV/Digital/Audio-Kampagnen, redaktionelles Sponsoring und Branded Content für einzelne oder mehrere Märkte gehören zum Angebot.Claudia Scheil, Director Sales Germany RTL AdAlliance: „Mit BBC News und BBC.com können wir deutschen Kunden und Agenturen hochwertige Content-Solutions umsetzen. Gleichzeitig bietet die BBC reichweitenstarke und zielgruppenorientierte Lösungen für effektive globale Werbekampagnen, insbesondere für einkommensstarke Zielgruppen und Geschäftskunden.“Artur Kobryn, Business Unit Director, RTL AdAlliance: “Als RTL AdAlliance sind wir stolz darauf, herausragende internationale Marken, wie die BBC, in Deutschland zu vermarkten. Mit unserem Netzwerk aus erstklassigen internationalen Partnern und Medienmarken bieten wir zudem auch hiesigen Werbetreibenden einen Zugang zu exzellenten Content-Angeboten.“Sara Damak, Regional Director Europe & Central Asia BBC Studios: “Der deutsche Markt ist für die BBC von großer Bedeutung, da er einen enormen Anteil an unserer globalen digitalen Präsenz hat und gute Wachstumsaussichten für TV, Digital und Audio verspricht. Als langjähriger Werbevermarkter in Italien, bauen wir jetzt mit RTL AdAlliance unsere Partnerschaft weiter aus, um das Potenzial in Deutschland zu heben, indem wir Agenturen und Werbekunden mit dem außergewöhnlich engagierten, globalen BBC-Publikum verbinden. Wir freuen uns darauf, nachhaltiges Wachstum für neue und bestehende Werbekunden zu erzielen."